Bosna Hersek'te 457. Geleneksel Mostar Köprüsü Atlayışları yapıldı

Bosna Hersek'in güneyindeki Mostar kentinde bu yıl 457'ncisi düzenlenen Geleneksel Mostar Köprüsü Atlayışları yapıldı.

KAYNAK: AA
Bosna Hersek'te 457. Geleneksel Mostar Köprüsü Atlayışları yapıldı

Osmanlı mirası tarihi Mostar Köprüsü'nde düzenlenen atlama yarışlarına Batı Balkan ülkelerinden katılan 33 sporcu, kendini Neretva Nehri'nin serin sularına bıraktı.

Mostar'da 457 yıldır devam eden geleneksel atlayışların "baş üstü" kategorisinde Evald Krnic birinci oldu. Aynı kategoride Ahmet Stupac ikinciliği, Dino Bajric ise üçüncülüğü elde etti.

"Dik atlayış" kategorisinde Igor Kazic birinci olurken, Emel Tiro ikinci, Harun Bajrovic de üçüncü oldu.

Geçen yılın birincileri Krnic ve Kazic, bu yıl da atlayışlardan zaferle ayrıldı. Mostar Köprüsü'ndeki geleneği binlerce kişi izledi.

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MOSTAR'DAKİ 457 YILLIK GELENEK

Mostar Köprüsü'nde, 1566 yılında Mimar Sinan'ın öğrencisi Mimar Hayrettin tarafından inşa edilmesinden bu yana sürdürülen yarışlara Bosna Hersek, Slovenya, Sırbistan, Hırvatistan, Kosova, Kuzey Makedonya, Karadağ ve diğer ülkelerden sporcular katılıyor.

Mostar şehrinin "ruhu" olarak bilinen tarihi köprü, 9 Mayıs 1993'te, Bosna Hersek'teki savaşın en acımasız saldırılarından birinin kurbanı olmuştu.

Yüzyıllar boyunca Bosna Hersek'te hoşgörü ve kültürel çeşitliliğin sembolü olan Mostar Köprüsü, Hırvat birliklerinin tank atışlarına dayanamayarak 9 Kasım'da Neretva Nehri'nin sularına gömülmüştü ancak Mostarlılar, köprünün yıkılmasına ve savaş şartlarına rağmen, köprünün kalıntılarından geleneksel atlama şölenini sürdürmüştü.

Mostar Köprüsü, Türkiye'nin girişimleriyle aslına uygun olarak 2004'te yeniden inşa edilmişti. Mostar Köprüsü'ndeki atlama yarışlarına Evliya Çelebi, Seyahatname adlı eserinde de yer vermişti.

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