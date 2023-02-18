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Bosna Hersek'ten 54 yardım TIR'ı daha deprem bölgesine gönderildi

Bosna Hersek'ten, Kahramanmaraş merkezli, 11 ili etkileyen depremler nedeniyle Türkiye'ye 54 yardım TIR'ı daha gönderildi.

Haber Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi - 01:37
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Bosna Hersek'ten 54 yardım TIR'ı daha deprem bölgesine gönderildi

Bosna Hersek'ten 54 yardım TIR'ı daha deprem bölgesine gönderildi
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Bosnalı Pomozi.ba Derneği tarafından başlatılan kampanya kapsamında vatandaş ve yerel şirketlerin desteğiyle toplanan ayni yardımların bulunduğu tırlar, Türkiye'ye hareket etti.

Tırların hareket ettiği alanda hazır bulunan Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, "Türkiye'deki deprem felaketi sonrasında, çeşitli yardım kuruluşları Bosna Hersek halkının yardımlarını Türkiye'ye iletiyor. Bu akşam da Pomozi.ba'nın 54 TIR'dan oluşan çok büyük bir konvoyunu uğurluyoruz." diye konuştu.

Girgin, katkıları için Bosna Herseklilere ve organizatör Pomozi.ba'ya teşekkür etti.

"ON BİNLERCE BOSNA HERSEKLİ KAMPANYA'YA KATILDI"

Derneğin kurucusu Elvir Karalic de 10 gün gece gündüz süren çalışmalar sonrası hazırlanan yardım tırlarının Türkiye'ye hareket ettiğini söyledi.

Karalic, "Bugün burada, halkımızın büyük duyarlılığı sayesinde final noktasına, ilk konvoyun uğurlanmasına geldik." ifadesini kullandı.

Derneğin hazırda 50 tırlık yardımlara daha sahip olduğunu belirten Karalic, on binlerce Bosna Herseklinin kampanyaya katıldığını dile getirdi.

Bosna Hersek ve Türk bayraklarının asılı olduğu tırlarda, konteyner, gıda ve hijyen ürünleri, battaniye ve uyku tulumları, ısıtıcılar, giysi ve ayakkabıların olduğu kaydedildi. (AA)

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