Bosna Hersek'ten AB'ye Gazze tepkisi

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da bir grup gösterici, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle görüştüğü binanın önünde toplanarak, "AB ve Von der Leyen, Gazze'deki soykırımın suç ortağı" yazılı pankart açtı.

KAYNAK: İHA
Bosna Hersek'ten AB'ye Gazze tepkisi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Balkan turu kapsamında geldiği Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da protesto edildi. Leyen'in Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle görüştüğü sırada Devlet Başkanlığı binası önünde toplanan Saraybosnalılar, İsrail yanlısı tutumu nedeniyle AB dahilinde de eleştirilen Von der Leyen’e tepki gösterdi. Göstericiler bina önünde, “AB ve Von der Leyen, Gazze’deki soykırımın suç ortaklarıdır” ve “Derhal Ateşkes” yazılı pankart açtı.

İSRAİL ZİYARETİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Von der Leyen, Batı Balkan turu çerçevesinde Bosna Hersek’ten önce Kuzey Makedonya, Kosova, Karadağ ve Sırbistan'ı ziyaret etmişti. Von der Leyen’in bölge ülkelerindeki temaslarının ana konusunu Batı Balkan ülkelerinin genişleme ve Avrupa Birliği'ne katılım süreci oluşturuyor. Von der Leyen, 7 Ekim'de başlayan İsrail-Filistin çatışmasının ardından AB üyesi ülkelerin onayını aramaksızın İsrail'e "dayanışma ziyareti" gerçekleştirmişti. Von der Leyen, AB ülkelerinin ortak tavrı olmasına rağmen iki devletli çözüm çağrısını da gündeme taşımaması nedeniyle eleştirilmişti. Avrupa Parlamentosunda bir grup parlamenterin İsrail yanlısı tutumu nedeniyle Von der Leyen aleyhinde bir güvensizlik oylaması planladığı da basına yansımıştı.

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