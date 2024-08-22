Boşnakların neden kulpsuz fincanda kahve içtiği ortaya çıktı

Kaynak: Haber Merkezi Baran Yalçın
Boşnakların neden kulpsuz fincanda kahve içtiği ortaya çıktı

Bir vatandaş, Boşnakların neden kulpsuz fincanda kahve içtiğini anlattı.

Geçmişte Bosna Hersek'in Osmanlı topraklarının bir parçası olması nedeniyle Boşnakların Türklerle kültür benzerlikleri bulunuyor.

Fakat herkesin merak ettiği Bosnalı insanların kahveyi neden kulpsuz içtiği ortaya çıktı. Bir vatandaş, Bosnalıların neden kahveyi kulpsuz içtiğini anlattı.

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"BOSNALILAR ÇETNİK SELAMI YÜZÜNDEN KAHVEYİ KULPSUZ İÇİYORLAR"

Vatandaş, Osmanlı döneminde bir Bosnalının kahve içerken Sırp bir kişiyle karşılaştığını, kulplu fincandan kahve içerken Bosnalının üç parmağını kullandığını, bu 3 parmağın da Sırpların çetnik milliyetçi selamına işaret olduğunu, Sırp’ın ise Bosnalı ile bu sebepten dolayı dalga geçtiğini anlattı.

Vatandaş, Sırp’ın Bosnalı ile dalga geçmesinin ardından, Bosnalının fincanın kulpunu kırdığını, ardından fincanı Müslümanlığın sembolü olan hilal şeklinde tutarak kahveyi içtiğini söyledi.

Bosnalı, fincanı hilal şeklinde tutarak kahveyi içerken kahvenin dibinde hilal ve yıldız şekli oluştuğunu, bu nedenden dolayı Boşnakların kahveyi kulpsuz fincanda içtiğini söyledi.

Sosyal medyada paylaşılan videoda vatandaş şunları söyledi,

“Osmanlı zamanında Boşnak kahve içerken Sırp görmüş. Kulplu fincandan kahve içerken üç parmak kullanıyoruz. Sırpların da Çetnik yani milliyetçi sembolü üç parmak. Boşnak kahve içerken Sırp ona kızdırmak için demiş ki siz Müslümanlar kahve içerken neden bizim sembolü yapıyorsunuz? Yani 3 parmak kullanıyorsunuz demiş. Boşnak’ta inat etmiş fincanın kulpunu kırmış. Ondan sonra kahveyi kulpsuz şekilde içmeye başlamış. Boşnak bardağı hilal şeklinde tutup içmiş. Ve içerken de kahvenin dibinde hilal ve yıldız şekli oluşmuş. Bu da islamiyeti sembolize eden bir şey. O günden bugüne Boşnaklar bu şekilde kahve içiyor.”

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