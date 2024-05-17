Bostan fideleri devletten

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından 2021 yılında başlatılan proje çerçevesinde, Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından fide dağıtım töreni düzenlendi. Süleymanpaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde yapılan törende, üreticilere 620 bin liralık bütçeyle 126 bin adet salatalık, domates, biber, patlıcan ve karpuz fidesi dağıtıldı.

Dağıtım töreninde konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, fidelerin üreticilerin taleplerine göre belirlendiğini ve kısa sürede toprakla buluşacağını belirtti. Öcal, "Bölgemizde üretim yapan çiftçilerimize fide dağıtımıyla destek olmak istedik. Üreticiler için en büyük maliyet girdiler, biz de bu konuda çiftçilere katkı sunmak istedik. İlçelerden aldığımız talepler kapsamında bu sebze fidelerini ayarladık. Fideler üreticilerimizin elleriyle toprakla buluştuktan sonra yetiştirilerek sofralarımıza gelecek. Bunun yanı sıra üreticilerimize yeni tarım, üretim teknikleriyle ilgili de tanıtım ve bilgilendirme yapmaya devam ediyoruz" dedi.