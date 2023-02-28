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Sanayi gazında indirim. Vatandaşa yok mu?

BOTAŞ mart ayı itibarıyla elektrik üretim amaçlı gazın satış fiyatında yüzde 20, sanayi kuruluşlarında ise yüzde 20,95 ila 26,12 arasında indirime gidildiğini açıkladı. Bu açıklamanın ardından vatandaşa yok mu sorusu sorulmaya başlandı.

Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı - 14:18
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BOTAŞ açıkladı: Sanayi gazında indirim. Vatandaşa yok mu?

Sanayi gazında indirim. Vatandaşa yok mu?
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BOTAŞ'ın internet sitesinde mart ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.

Doğal gazda martta geçerli olacak mesken abonelerinin tarifesi sabit kalırken, sanayi aboneleri ve elektrik üretim amaçlı tarifede indirim yapıldı.

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine martta uygulayacağı satış fiyatı 1.000 metreküp doğal gaz için 4 bin 80 lira.

Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1.000 metreküp doğal gazda 7 bin 124 lira, kademe 2 için ise 11 bin 850 lira olarak belirlendi.

Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1.000 metreküp doğal gazın fiyatı 12 bin lira olarak açıklandı.

Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor.

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