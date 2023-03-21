21 Mart 2023 Salı
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bizi kıskanan Avrupa'da doğalgaz fiyatları yüzde 90 düştü. Ellerde indirim var bizde yok

Bizi kıskanan Avrupa'da doğalgaz fiyatları yüzde 90 düştü. Ellerde indirim var bizde yok

Bizi kıskanan Avrupa'da doğalgaz fiyatları yüzde 90 düştü Bizde ise faturalar can yakmaya devam ediyor. Rusya-Ukrayna savaşının etkileri azaldı, Avrupa’da gaz fiyatları yüzde 90 geriledi. Ancak Enerji Bakanı Fatih Dönmez’in sözüne rağmen Türkiye’de doğalgaz fiyatları sabit kaldı.

Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 08:59
Takip Et

Avrupa'da doğalgaz fiyatları yüzde 90 düştü

Bizi kıskanan Avrupa'da doğalgaz fiyatları yüzde 90 düştü. Ellerde indirim var bizde yok
+
Aa
-

Avrupa'da doğalgaz fiyatları düşmesine rağmen Türkiye'de herhangi bir indirim yapılmıyor. Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte Avrupa'da megavatsaati (MWh) 335 Euro'ya kadar çıkan doğalgaz fiyatı, yüzde 90 gerileyerek 39.8 Euro'ya kadar indi.

Ancak, Avrupa'da fiyatlar arttı diye zam yapılan doğalgazda, fiyatlar hızla gerilemesine rağmen herhangi bir indirime gidilmedi.

BAKAN SÖZÜNÜ TUTMADI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 30 Ocak'ta yaptığı açıklamada, mart ayında doğalgaz ve elektrik fiyatlarında indirim olabileceğini söylemişti.

Dönmez, “Dünyadaki fiyat oynaklığı azalmaya başladıkça bunları indirim olarak vatandaşlarımıza da yansıtacağız. Fiyatlardaki düşüş seyrederse elektrik ve doğalgaza mart ayı içinde bir indirim olabilir” ifadelerini kullanmıştı.

Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz sonrasında da hükümet yetkilileri daha ucuza doğalgaz tüketileceği yönünde açıklamalar yapmıştı. Dönmez de sondaj çalışmalarının arttığına dikkat çekerek, “İnşallah bu müjdelerin devamı geldikçe ve dünyadaki fiyat oynaklığı azalmaya başladıkça bunları indirim olarak vatandaşlarımıza da yansıtacağız” demişti. Ancak ne uluslararası fiyatlardaki düşüş ne de keşfedilen kaynaklar doğalgazda indirim getirmedi.

Ekonomist Dr. Oğuz Demir, konutlarda kullanılan doğalgaza zaten sübvansiyon yapıldığı için indirime gidilemediğini söyledi. Bütçenin olumsuz bir tablo çizdiğine de dikkat çeken Demir, bütçe dengelerinin daha fazla sarsılmaması için de indirimin yapılamadığını kaydetti.

3 ÖNEMLİ NEDEN

Dünya genelinde doğalgaz fiyatlarının düştüğünü belirten Oğuz Demir, sıcak havalar ve depolamalar nedeniyle piyasalarda savaşın etkisinin neredeyse kalmadığını söyledi. Türkiye'de indirimin yapılamamasının 3 önemli nedeni olduğunu anlatan Demir, “Birincisi kurdaki hareket. İkincisi spot piyasadan aldığımız ve depoladığımız maliyeti yüksek doğalgaz. Üçüncüsü ise hali hazırda konut doğalgazına verilen sübvansiyon” dedi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu. 42 ildeki anketten flaş sonuç
1
﻿Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu. 42 ildeki anketten flaş sonuç
﻿Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu. 42 ildeki anketten flaş sonuç
﻿Selçuk Geçer'in anketinden kim çıktı. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
2
﻿Selçuk Geçer'in anketinden kim çıktı. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
﻿Selçuk Geçer'in anketinden kim çıktı. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
﻿EYT'de son dakika gelişmesi: Binlerce kişiye emeklilik yolu açıldı
3
﻿EYT'de son dakika gelişmesi: Binlerce kişiye emeklilik yolu açıldı
﻿EYT'de son dakika gelişmesi: Binlerce kişiye emeklilik yolu açıldı
﻿Çok yakın diyerek duyurdu. Celal Şengör İstanbul depreminin tarihini açıkladı
4
﻿Çok yakın diyerek duyurdu. Celal Şengör İstanbul depreminin tarihini açıkladı
﻿Çok yakın diyerek duyurdu. Celal Şengör İstanbul depreminin tarihini açıkladı
﻿10 yıl boyunca çocuk sahibi olmayı bekledi. 100 bin dolara aldıkları ev oğluna mezar oldu
5
﻿10 yıl boyunca çocuk sahibi olmayı bekledi. 100 bin dolara aldıkları ev oğluna mezar oldu
﻿10 yıl boyunca çocuk sahibi olmayı bekledi. 100 bin dolara aldıkları ev oğluna mezar oldu
﻿Hangi parti ne kadar oy alıyor. Ankara kulislerinde konuşulan anket
6
﻿Hangi parti ne kadar oy alıyor. Ankara kulislerinde konuşulan anket
﻿Hangi parti ne kadar oy alıyor. Ankara kulislerinde konuşulan anket
﻿Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Konut ve arsa sahipleri dikkat
7
﻿Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Konut ve arsa sahipleri dikkat
﻿Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Konut ve arsa sahipleri dikkat
﻿Haaland'ı Messi'nin rekorunu kırmasın diye çıkardı
﻿Haaland'ı Messi'nin rekorunu kırmasın diye çıkardı
﻿Haaland'ı Messi'nin rekorunu kırmasın diye çıkardı
﻿Tekirdağ'da yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi
﻿Tekirdağ'da yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi
﻿Tekirdağ'da yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi
﻿İstanbul otogarı için 'depreme dayanıklı değil' uyarısı
﻿İstanbul otogarı için 'depreme dayanıklı değil' uyarısı
﻿İstanbul otogarı için 'depreme dayanıklı değil' uyarısı
﻿Avrupa Yatırım Bankası Türkiye'ye Kıbrıs ambargosunu kaldırdı
﻿Avrupa Yatırım Bankası Türkiye'ye Kıbrıs ambargosunu kaldırdı
﻿Avrupa Yatırım Bankası Türkiye'ye Kıbrıs ambargosunu kaldırdı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.