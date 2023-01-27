27 Ocak 2023 Cuma
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Sanayiciye var da vatandaşa yok mu? BOTAŞ'tan sanayicilere gaz indirimi

Sanayiciye var da vatandaşa yok mu? BOTAŞ'tan sanayicilere gaz indirimi

BOTAŞ, şubat itibarıyla elektrik üretim amaçlı gazın satış fiyatında yüzde 16,67 oranında indirime gidildiğini açıkladı. Konutlara verilen doğalgazda fiyatlar sabit tutuldu. Vatandaşa indirim yok sanayiciye var. Doğalgazla elektrik üretimi yapan firmalar gazı ucuza alıp, ucuza elektrik üretecek. Peki o zaman konutlarda elektriğe indirim yapılacak mı yapılmayacak mı göreceğiz. Yine elektrik üreticileri mi kazanacak

Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma - 11:32
Takip Et

BOTAŞ'tan elektrik üreten firmalara gaz indirimi. Sanayiciye var da vatandaşa yok mu?

Sanayiciye var da vatandaşa yok mu? BOTAŞ'tan sanayicilere gaz indirimi
+
Aa
-

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ), internet sitesinde şubat ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.

Doğal gazda şubatta geçerli olacak mesken abonelerinin tarifesi sabit kalırken, sanayi aboneleri ve elektrik üretim amaçlı tarifede indirim yapıldı. BOTAŞ kısacası vatandaşı yine görmezden geldi. Sanki ülkede sadece sanayicileri yaşıyor. Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine şubatta uygulayacağı satış fiyatı 1000 metreküp doğal gaz için 4 bin 80 lira.

Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğal gazda 7 bin 124 lira, kademe 2 için ise 13 bin 727 lira olarak belirlendi.Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğal gazın fiyatı 15 bin lira olarak açıklandı.Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor.

YİNE ELEKTRİK ÜRETEN FİRMALAR MI KAZANACAK

BOTAŞ vatandaşın doğalgazını sabit tutarken, doğalgazdan elektrik üreten santralallere verilen gazda indirime gitmesi akıllara bir çok soruyu getirdi. Şimdi sanayici ucuza aldığı doğalgazdan ürettiği elektriğin fiyatı düşecek. Peki bu vatandaşa yansıyacak mı? İndirimi, elektrik üreticileri vatandaşa yansıtacak mı? Bu belli değil. Yoksa yine elektrik üreticileri mi kazanacak? işte vatandaş bu soruların cevaplarını bekliyor.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Memur ve emekli maaş farklarının ne zaman yatacağı belli oldu. O tarihte gidip çekebileceksiniz
1
﻿Memur ve emekli maaş farklarının ne zaman yatacağı belli oldu. O tarihte gidip çekebileceksiniz
﻿Memur ve emekli maaş farklarının ne zaman yatacağı belli oldu. O tarihte gidip çekebileceksiniz
﻿Saray'da uykusuz geceleri başlatacak anket. 'Aman reis duymasın' sesleri
2
﻿Saray'da uykusuz geceleri başlatacak anket. 'Aman reis duymasın' sesleri
﻿Saray'da uykusuz geceleri başlatacak anket. 'Aman reis duymasın' sesleri
﻿Türk vatandaşlığı verilen Ukraynalı İstiklal Marşı’ını CİMER’e şikayet etti
3
﻿Türk vatandaşlığı verilen Ukraynalı İstiklal Marşı’ını CİMER’e şikayet etti
﻿Türk vatandaşlığı verilen Ukraynalı İstiklal Marşı’ını CİMER’e şikayet etti
﻿Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Bakan Bilgin’den açıklama
4
﻿Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Bakan Bilgin’den açıklama
﻿Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Bakan Bilgin’den açıklama
﻿Kamyon büyüklüğünde Dünya'ya yaklaşıyor. NASA bu akşam için uyardı
5
﻿Kamyon büyüklüğünde Dünya'ya yaklaşıyor. NASA bu akşam için uyardı
﻿Kamyon büyüklüğünde Dünya'ya yaklaşıyor. NASA bu akşam için uyardı
﻿Hamza Hamzaoğlu'ndan flaş Ndayishimiye itirafı: Galatasaray'ı alın demiştim
6
﻿Hamza Hamzaoğlu'ndan flaş Ndayishimiye itirafı: Galatasaray'ı alın demiştim
﻿Hamza Hamzaoğlu'ndan flaş Ndayishimiye itirafı: Galatasaray'ı alın demiştim
﻿Beşiktaş'ın Alanyaspor 11'i belli oldu. Şenol Güneş 3 futbolcuyu uyardı
7
﻿Beşiktaş'ın Alanyaspor 11'i belli oldu. Şenol Güneş 3 futbolcuyu uyardı
﻿Beşiktaş'ın Alanyaspor 11'i belli oldu. Şenol Güneş 3 futbolcuyu uyardı
﻿Bağıra çağıra geliyor! Türkiye'de Strep-A vakalarında artış uyarısı
﻿Bağıra çağıra geliyor! Türkiye'de Strep-A vakalarında artış uyarısı
﻿Bağıra çağıra geliyor! Türkiye'de Strep-A vakalarında artış uyarısı
﻿Bilecik'te çocuklar ara tatilin keyfini çıkarıyor
﻿Bilecik'te çocuklar ara tatilin keyfini çıkarıyor
﻿Bilecik'te çocuklar ara tatilin keyfini çıkarıyor
﻿İzmir’i sağanak vurdu! Polis aracı çöken yolun içine düştü
﻿İzmir’i sağanak vurdu! Polis aracı çöken yolun içine düştü
﻿İzmir’i sağanak vurdu! Polis aracı çöken yolun içine düştü
﻿Datça'yı fırtına vurdu
﻿Datça'yı fırtına vurdu
﻿Datça'yı fırtına vurdu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.