Sanayiciye var da vatandaşa yok mu? BOTAŞ'tan sanayicilere gaz indirimi

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ), internet sitesinde şubat ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.

Doğal gazda şubatta geçerli olacak mesken abonelerinin tarifesi sabit kalırken, sanayi aboneleri ve elektrik üretim amaçlı tarifede indirim yapıldı. BOTAŞ kısacası vatandaşı yine görmezden geldi. Sanki ülkede sadece sanayicileri yaşıyor. Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine şubatta uygulayacağı satış fiyatı 1000 metreküp doğal gaz için 4 bin 80 lira.

Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğal gazda 7 bin 124 lira, kademe 2 için ise 13 bin 727 lira olarak belirlendi.Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğal gazın fiyatı 15 bin lira olarak açıklandı.Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor.

YİNE ELEKTRİK ÜRETEN FİRMALAR MI KAZANACAK

BOTAŞ vatandaşın doğalgazını sabit tutarken, doğalgazdan elektrik üreten santralallere verilen gazda indirime gitmesi akıllara bir çok soruyu getirdi. Şimdi sanayici ucuza aldığı doğalgazdan ürettiği elektriğin fiyatı düşecek. Peki bu vatandaşa yansıyacak mı? İndirimi, elektrik üreticileri vatandaşa yansıtacak mı? Bu belli değil. Yoksa yine elektrik üreticileri mi kazanacak? işte vatandaş bu soruların cevaplarını bekliyor.