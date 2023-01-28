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Enerji Bakanı lütfetti. Doğalgaza 'belki' indirim gelecek tarihi açıkladı

Sanayiciye gelince 'ifade' net. Doğalgaz'da indirim yapıldı. Peki vatandaşa gelince ifadeler muallak yani ortada. Şubatta gerileme olabilir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, son aylarda doğal gaz fiyatlarındaki gevşemeye dikkati çekerek, şubat ayı itibarıyla toptan elektrik fiyatlarında yüzde 15-16 seviyesinde bir gerilemenin olabileceğini söyledi.

Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi - 16:42
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Doğalgaza 'belki' indirim gelecek tarihi açıkladı. Enerji Bakanı lütfetti

Enerji Bakanı lütfetti. Doğalgaza 'belki' indirim gelecek tarihi açıkladı
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Mimar ve Mühendisler Grubu tarafından düzenlenen "Enerjide Türkiye Yüzyılı Hedefleri" programında konuştu.

Milli Enerji ve Maden Politikası'nı ilan ederken temel hedefin "Bağımsız Enerji, Güçlü Türkiye" olarak ifade edildiğini anımsatan Dönmez, "Bu hedefimizi hayata geçirmek için yerli ve yenilenebilir enerjiye yoğun bir yatırım yaptık. Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) yarışmalarıyla bu alanda hem üretim hem de teknoloji tarafında yeni bir süreci başlattık." diye konuştu. 

Sanayicilere  ve doğalgazdan elektrik üretimi yapan şirketlere gazda indirim yapılacağı dün açıklandı. Peki vatandaşa indirim yapılacak mı? yoksa böyle devam edecek mi?

"BU DURUM DEVAM ETTİĞİ SÜRECE BU İNDİRİMLER DEVAM EDECEK"

Dönmez, son aylarda doğal gaz fiyatlarında gevşeme meydana gelmesinin ardından bunun yansıtıldığını aktararak, şunları kaydetti:

"Bu durum devam ettiği müddetçe de bu indirimler gelmeye devam edecek. Tabii doğal gaz düşünce elektrik üretiminde de doğal gazın payı önemli bir etkisi var. Aynı şekilde oralara (elektrik) da yansımasını bekliyoruz. Belki yüzde 15-16 seviyesinde de toptan elektrik fiyatlarında da bir gerilime şubat ayı itibarıyla söz konusu olacak."

Gündem belli doğalgaz ve elektrikte indirim olacak mı olmayacak mı? Yanıt muallak, yani ortada.."Belki 15-16 seviyesinde toptan elektriikte gerileme şubat ayında söz konusu olacak".

Elektrikte doğalgazda İndirim var mı?  yok mu? vatandaş bu sorunun cevabını bekliyor.  

 

 

 

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28.01.2023 16:53
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