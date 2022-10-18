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  • Botoks yaptırmak için binlerce TL ödemeyin! Bu doğal yöntemlerle 2 hafta içinde cildiniz botokslu gibi olacak

Botoks yaptırmak için binlerce TL ödemeyin! Bu doğal yöntemlerle 2 hafta içinde cildiniz botokslu gibi olacak

Yaş ilerledikçe cildin kırışması ve ince çizgilerin ortaya çıkması kaçınılmaz bir gerçek. Bunun için botoks uygulaması yaptırmak yerine evde botoks etkisi yaratacak öneriler mi arıyorsunuz? Öyleyse doğru yerdesiniz. Hem yüz kaslarını harekete geçirecek uygulamaları hem cildinize iyi gelecek ürünleri merak ediyorsanız haydi, detaylara!

Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı - 10:46
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Botoks yaptırmak için binlerce TL ödemeyin! Bu doğal yöntemlerle 2 hafta içinde cildiniz botokslu gibi olacak

Botoks yaptırmak için binlerce TL ödemeyin! Bu doğal yöntemlerle 2 hafta içinde cildiniz botokslu gibi olacak
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Yaş ilerlemesine bağlı olarak ciltteki kolajen, hyalüronik asit gibi maddeler daha az salgılanıyor ve kırışıklıklar oluşuyor. Cildinizin gergin kalması için yapabileceğiniz en etkili yöntem, teninizi etkili şekilde nemlendirmek. Bunun yanı sıra cildinizde âdeta botoks etkisi yaratacak en etkili yöntemleri de uygulayabilirsiniz. Peki, âdeta botoks yaptırmış gibi bir etki için evde yapabileceğiniz pratik çözümlere göz atmaya ne dersiniz?

YÜZ AKUPUNKTURU

Botoks kadar etkili ilk önerimiz, yüz akupunkturu. Bu yöntem temel olarak ciltteki kan akışını hızlandırıyor, hasar görmüş hücreleri onarıyor ve vücudun Qi enerjisini yükseltiyor. Yüz akupunkturu hücre yenilenmesini artırarak ciltteki kırışıklıkların ve derin çizgilerin büyük oranda önüne geçiyor.

HYALÜRONİK ASİT

Hyalüronik asit, cilt tarafından doğal olarak üretilen bir madde. Ancak yaş ilerledikçe vücut hyalüronik asit üretimini azaltıyor ve ciltte kırışıklıklar oluşmaya başlıyor. Bunun önüne geçmek için dolgunluk ve nem etkisi olan hyalüronik asit içeren serumları kullanabilirsiniz. Böylece cildiniz daha dolgun ve gergin görünür.

YÜZ YOGASI

Yüz yogası, yüzdeki uyuyan kasları harekete geçirmesi bakımından oldukça etkili bir yöntem. Farklı masaj ve egzersizler ile yapılan bu yöntem, düzenli ve doğru yapıldığında cilt daha esnek oluyor, tenin parlaklığı artıyor ve kırışıklıkların oluşumu en aza iniyor.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI

Ciltteki kırışıklıkların oluşmasının en önemli nedenlerinden biri, cildin yeterli şekilde nemlenmemesi. Hindistan cevizi yağı kuru cildi etkili şekilde nemlendirip cilt sarkmalarını ve kırışıklıklarını gideriyor. Hindistan cevizi yağını gece uyumadan önce yüzünüze ve boynunuza masaj yaparak uygulayabilirsiniz.

SALATALIK SUYU

Salatalık, sağlıklı cilt dokusunda bulunması gereken mineral silika ve askorbit asit bakımından oldukça güçlü bir besin. Cilde bölgesel olarak uygulandığında gözenekleri etkili şekilde arındırıyor ve cildin altındaki kolajenin sıkılaşmasını sağlıyor. Kullanmak için salatalık suyunu tonik olarak cildinize uygulayabilirsiniz.

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