Gazze'de can kaybı 35 bin 91'e çıktı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından bir açıklama yapılarak İsrail'in Gazze Şeridi'ne 220 gündür devam ettirdiği saldırılara ilişkin bilgi aktarıldı.

İsrail kuvvetlerinin son 24 saatte Gazze'nin farklı noktalarına yaptığı saldırılarla 7 katliam gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 57 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği, 82 Filistinlinin de yaralandığı açıklandı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yaptığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 35 bin 91'e, yaralı sayısının da 78 bin 827'ye yükseldiği belirtildi.

Yapılan açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin olduğu fakat İsrail ordusunun engellemesi sebebiyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.