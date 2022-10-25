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Botoks sonrası ölüme ilişkin davada yargılanan sanık hayatını kaybetti

İstanbul Beylikdüzü'nde bir güzellik merkezinde yaptırdığı botoks sonrası hayatını kaybeden Kübra Boyraz'ın ölümüne ilişkin davada sanık olarak yargılanan Erdal Doğruya hayatını kaybetti. Davanın Büyükçekmece 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüşülen duruşmasına ise sanıklardan gelen olmadı. 

Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı - 15:27
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Botoks sonrası ölüme ilişkin davada yargılanan sanık Erdal Doğruya hayatını kaybetti

Botoks sonrası ölüme ilişkin davada yargılanan sanık hayatını kaybetti
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Sanık Erdal Doğruya'nın avukatı, müvekkilinin hayatını kaybettiğini bildirir dilekçesini mahkemeye sundu. Kübra Boyraz'ın ölümüne neden olan operasyon ekibinde yer alan Doğruya'nın kalp krizi nedeniyle vefat ettiği öğrenildi.

Hakim, sanıkların kusurlarının tespit edilmesi ve puanlama şeklinde hesaplanmasına ilişkin raporun Adli Tıp Kurumundan beklenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

NE YAŞANMIŞTI?

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, ruhsatsız iş yeri işleten sanıklardan Öner Özsoyeri'nin pratisyen hekim olup uzmanlık eğitimi ve sertifikasının bulunmadığı anlatılıyor.

İddianamede, maktul Kübra Boyraz'a sanık Öner Özsoyeri tarafından kalça dolgusu yapıldığı belirtilerek, 19 Eylül 2020'de bu iş yerine gelen Boyraz'ın saat 20.20 sıralarında baygın şekilde siteden çıkartıldığı, araçla ailesine teslim edildiği, evinde rahatsızlanması üzerine ailesi tarafından hastaneye kaldırıldığı ve 20 Eylül 2020'de de hayatını kaybettiği aktarılıyor.

İddianamede yer alan otopsi raporuna göre, maktulün kimyasal ve toksikolojik inceleme sonucunda kanında ve akciğer dokusunda silisyum tespit edildiği, kişinin ölümünün, yağ embolisi (silisyum içerikli madde enjeksiyonundan ileri gelen) ve beraberinde gelişen komplikasyonlar sonucu meydana geldiği kaydediliyor.

Sanık Erdal Doğruya'nın "bilinçli taksirle ölüme neden olma", "diploması olmadığı halde hasta tedavi etme veya tabip unvanını takınma" ve "Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'na muhalefet" suçundan 5 yıl 8 aydan 17 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianamede, sanık Öner Özsoyeri'nin de "bilinçli taksirle ölüme neden olma" ve "Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'na muhalefet" suçlarından 3 yıl 8 aydan 12 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

İddianamede, sanıklar Bülent Bostancı ve Ömer Elmalı'nın ise "Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'na muhalefet" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.(AA)

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