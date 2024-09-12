Hatayspor forması ile oynadığı futbolla adından söz ettiren Aaron Boupendza'nın yeni adresi belli oldu. Golcü oyuncu Rapid Bükreş’e transfer oldu. Romanya ekibinin teknik direktörü Marius Sumudica, Boupendza ile anlaştıklarını duyurdu.

Boupendza'nın vize işlemleri sonrası Rapid Bükreş'e imza atacağını belirten Sumudica, "Aaron Boupendza, Zamalek ile sözleşme imzalamadı. Onun gibi bir oyuncuyu nasıl Transfer ettiğimizi soran çok sayıda mesaj aldım. Anlaşmaya vardık. Sözleşme için resmi evraklar hazırlanıyor. Vize işlemlerinden sonra Bükreş'e gelecek" dedi.

Hatayspor'da oynadığı 2020-2021 sezonunda ligde 22 gol atan Boupendza o dönem Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılıyordu.