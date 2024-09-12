Boupendza'nın yeni adresi belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Boupendza'nın yeni adresi belli oldu

Bir dönem Hatayspor forması giyen Boupendza, Rapid Bükreş’e transfer oldu. Golcü oyuncu, vize işlemlerinin tamamlanması sonrası Bükreş’e gidecek.

Hatayspor forması ile oynadığı futbolla adından söz ettiren Aaron Boupendza'nın yeni adresi belli oldu. Golcü oyuncu Rapid Bükreş’e transfer oldu. Romanya ekibinin teknik direktörü Marius Sumudica, Boupendza ile anlaştıklarını duyurdu.

Boupendza'nın vize işlemleri sonrası Rapid Bükreş'e imza atacağını belirten Sumudica, "Aaron Boupendza, Zamalek ile sözleşme imzalamadı. Onun gibi bir oyuncuyu nasıl Transfer ettiğimizi soran çok sayıda mesaj aldım. Anlaşmaya vardık. Sözleşme için resmi evraklar hazırlanıyor. Vize işlemlerinden sonra Bükreş'e gelecek" dedi.

Hatayspor'da oynadığı 2020-2021 sezonunda ligde 22 gol atan Boupendza o dönem Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılıyordu.

Son Haberler
Son Dakika... Soma Davası ertelendi
Son Dakika... Soma Davası ertelendi
Türkiye, İsrail'de öldürülen Ayşenur Ezgi için soruşturma başlattı
Türkiye, İsrail'de öldürülen Ayşenur Ezgi için soruşturma başlattı
Ayşenur Can’ın gözünden lojistik sektöründe stratejik liderlik
Ayşenur Can’ın gözünden lojistik sektöründe stratejik liderlik
Arda Güler şaşkına döndü: Bunlar maç izlememiş
Arda Güler şaşkına döndü: Bunlar maç izlememiş
UEFA'dan Beşiktaş'a müjdeli haber
UEFA'dan Beşiktaş'a müjdeli haber