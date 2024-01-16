Boydak'a "bankacıları azmettirme" suçundan 10 ay hapis

Kaynak: Haber Merkezi
Boydak'a "bankacıları azmettirme" suçundan 10 ay hapis
Boydak Holding'in eski yöneticisi olan Mustafa Boydak'ın da aralarında bulunduğu 4 sanık hakkında, "bankacılık kanununa muhalefet" ve "azmettirme" suçundan verilen 10'ar ay hapis ve 25'er bin lira adli para cezasına ilişkin hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği duyuruldu.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, sanık avukatları ile müşteki Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanlığı avukatı hazır bulundu. Sanıklar Mustafa Boydak, S.B, M.B. ve H.M.A. ise duruşmaya gelmedi.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki önceki mütalaasını yineleyerek sanıkların "5411 sayılı bankacılık kanununa muhalefet" ve "azmettirme" suçundan cezalandırılma talebinde bulundu.

Sanık avukatları konuya ilişkin yaptığı savunmalarında, suçlamaları reddederek müvekkillerinin beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti ise Mustafa Boydak'a "azmettirme", diğer 3 sanığa ise "5411 sayılı bankacılık kanununa muhalefet" suçundan 10'ar ay hapis cezası ve 25'er bin TL adli para cezası verdi.

Mahkeme heyeti, sanıklar için hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

OLAY

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca 2018 senesinde başlatılan soruşturmada, Mustafa Boydak'ın talimatıyla 2013 senesinde bankada bulunan 2 milyon 698 bin TL’nin, 11 ayrı kişinin hesabına bankacılık kanununa aykırı olacak şekilde havale edildiği tespit edilmişti.

Boydak ile banka müdürü ve çalışanlarının da olduğu 4 şüpheli hakkında "azmettirme" ve "5411 sayılı bankacılık kanununa muhalefet" suçundan dava açılmıştı.

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