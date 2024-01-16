DİSK’ten emekli maaşına ilişkin açıklama

Emeklilerin dört gözle beklediği maaş zamlarına ilişkin detaylar merakla bekleniyor.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Başkanı Arzu Çerkezoğlu, emekli maaşına ilişkin açıklamada bulundu.

Çerkezoğlu, en düşük emekli aylığının en az asgari ücret düzeyine yükseltilmesi gerektiğini söyleyerek, "Bu tutar emeklilerin kök aylığı kabul edilmelidir, diğer aylıklar da aynı oranda yükseltilmelidir" ifadelerini kullandı.

Çerkezoğlu’nun yaptığı açıklamada "2024 yılı Ocak ayı emekli aylıkları ayın 17’sinde ödenmeye başlanacak olmasına rağmen, aylıklara yapılacak artışlar konusundaki belirsizlik sürüyor" dedi.

Çerkezoğlu "İşçi ve Bağ-Kur emekli aylıklarına 5510 sayılı yasanın öngördüğü biçimde 6 aylık resmi enflasyon oranında (yüzde 37,6) artış yapılması halinde emekliler için değil insanca yaşamak, hayatta kalmak bile zorlaşacaktır" dedi.

EMEKLİ MAAŞLARININ GYSH'DEKİ PAYI DÜŞTÜ

Yapılan açıklamada TÜİK verilerinin güvenilir olmadığı bu nedenle emeklileri enflasyon rakamları üzerinden değerlendirmenin mümkün olmadığı belirtildi.

TALEPLERİNİ SIRALADI

DİSK Başkanı Çerkezoğlu, emekli maaşlarına ilişkin taleplerine şunları ekledi:

Emekli aylıkları arasındaki dengesizlik düzeltilerek aylık bağlama oranları yükseltilmeli ve intibak düzenlemesi ile emekli aylıkları arasındaki eşitsizlik giderilmelidir.

Emeklilerin sendika kurmasındaki engeller kaldırılmalı ve işçi emeklileri için aylıklar belirlenirken toplu sözleşme hakkı tanınmalıdır.