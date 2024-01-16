Gram altının göreceği yeni zirve açıklandı. Yeni rekor kapıda

Birçok insanın yılaradır vazgeçemediği yastık altı yatırımı olan gram altın 2023 yılında rekor üstüne rekor kırarak zirvede yer alıyor. 2024 yılının ilk günlerine de rekor tazeleyerek giren gram altın için uzmanlar yükselişin devam edeceği söylüyor.

Ons altın ve dolar/TL kurunun hareketinden etkilenen gram altın, geçtiğimiz haftanın son işlem gününde ons altının yükselmesi sorası, yeni bir rekor kırarak spot piyasada 1.992 TL’ye ulaşmıştı. Çeyrek altın 3 bin 330 liradan satılırken, cumhuriyet altını 13 bin 570 liradan satışa sunuluyor.

Piyasaların radarında olan yoğun veri gündemi, para piyasaları üzerinde hareketlilik oluşturabilir.

Dünya çapında önemli olan merkez bankalarının faiz kararlarına dair vereceği kararlar emtialarda hareketlilik oluşturabilir.

GRAM ALTINDA YÖN NE OLACAK?

Gram altın, ons altının 2023 yılında %56 değerlenmesi ve ons altının %14 değer kazanmasıyla beraber %80’in üzerinde getiri sağlamış oldu. 2024 yılına rekorla başlayan gram altı için 2.000 TL kritik eşik oldu.

“ONS ALTININ SEYRİ ÖNEMLİ OLACAK”

Amerika Merkez Bankası’nın (Fed) gelecek döneme ilişkin faiz patikası değerli metaller üzerinde etkili olabilir. Fed’in sıkılaşma politikasını sonlandırabileceği ihtimali ons altında yükselişi hızlandırabilir.

Ons altının yükselişiyle beraber gram altında da yükselişler hız kazanabilir.