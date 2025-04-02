Boykot paniğine kapılan Bakanlar, Erdoğan’ın çağrısını unuttu

Gençlerin, boykot çağrıları sonrası Bakanların eleştirel açıklamaları AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 4 Ocak 2025'te vatandaşlara fahiş fiyat uygulayanlara karşı boykot çağrısını gündeme getirdi. Erdoğan, "En etkili yöntem milletimizin fahiş fiyat artışı yapan ürün ve hizmetleri boykot etmeleridir" demişti.

ERDOĞAN’IN BOYKOT ÇAĞRISI TEKRAR GÜNDEME GELDİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrası protesto boyutu büyüyor. Üniversite öğrencileri 2 Nisan’da tüketimin durdurulması için yaptığı "boykot" çağrısı kamuoyunda gündem oldu. Boykot çağrısı sonrası Başsavcılık soruşturma başlattı. Bakanlar ve iktidar mensupları ardı ardına sosyal medya paylaşımları yapmaya başladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, boykot çağrılarını 'darbe girişimi' olarak tanımlarken, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üç ay önce yaptığı boykot çağrısı tekrar gündeme geldi. Bakanlar ve iktidar mensupları sosyal medya paylaşımları yapmaya başladı.

Bakan Yerlikaya'dan dikkat çeken sözler... Boykotu 'darbe' olarak yorumladı!

Ömer Bolat'tan '2 Nisan boykotu'na karşı 'ticaret' çağrısı

Boykot çağrısına soruşturma

“MİLLETİMİZİN FAHİŞ FİYAT ARTIŞI YAPAN ÜRÜN VE HİZMETLERİ BOYKOT ETMELERİDİR”

Erdoğan 4 Ocak'ta yaptığı açıklamada, "Bu konuda en etkili yöntem milletimizin fahiş fiyat artışı yapan ürün ve hizmetleri boykot etmeleridir. Satılmayan, alıcısı olmayan ürünün önemi de kalmayacaktır. Faizi kesinlikle indirmeye başlayacağız. 2025 yılı bunun işaret yılı olacaktır. Faiz inecek ki enflasyon da insin. Bu adımı atacağız, bu artık bizim olmazsa olmazımız. Son günlerin en çok tartışılan konusu 22 bin 104 TL olarak belirlenen asgari ücret rakamıdır” ifadelerini kullanmıştı.

BOYKOT ÇAĞRISINI YİNELEMİŞTİ

Erdoğan boykot çağrısını çeşitli konuşmalarında da yineledi. Erdoğan 6 Ocak'taki Kabine toplantısından sonra da "Pahalı ürün satanları dize getirecek en etkili yöntemlerden birisi boykottur. Vatandaş olarak fırsatçılık yapanlara karşı en büyük kozumuz satın almama özgürlüğümüzü kullanmaktır." demişti. Erdoğan'ın sözleri gazete manşetlerinde yer almıştı.