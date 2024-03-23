Böyle kardeş düşman başına! Cezaevinden izinli çıktı ablasını bıçakla rehin aldı

Kaynak: AA
Böyle kardeş düşman başına! Cezaevinden izinli çıktı ablasını bıçakla rehin aldı
Bursa’da cezaevinden izinli çıkan Mesut A. (48), babasının evinde, ablası Nuray A.'yı bıçakla rehin aldı. Ablası bir anlık dalgınlığından yararlanıp kaçınca Mesut A., polise teslim oldu.

Olay, saat 14.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Mollaarap Mahallesi'nde meydana geldi.

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ABLASINI BIÇAKLA REHİN ALDI

Uşak Kapalı Cezaevi'nden izinli olarak ailesinin yanına gelen Mesut A., bilinmeyen nedenle ablası Nuray A.'yı evinin balkonunda bıçakla rehin aldı.

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BALKONUN KAPISINI KİLİTLEDİ

Ailesinin ihbarıyla adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisler, Mesut A.'yı uzun süre ikna etmeye çalıştı ancak şüpheli eylemi bırakmadı. Bir ara ablasıyla içeri giren Mesut A., balkonun kapısını kilitledi.

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BİR ANLIK DALGIKLAKTAN YARARLANDI

Bu sırada kardeşinin bir anlık dalgınlığından yararlanan Nuray A. koşarak dışarı kaçtı. Ablasının peşinden bıçakla gelen Mesut A. polislerle karşılaşınca bıçağı yere atıp teslim oldu.

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GÖZALTINA ALINDI

Nuray A., sağlık görevlilerinin kontrolünün ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, Mesut A. ise gözaltına alındı.

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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