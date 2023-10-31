Böyle korkunun dünyada eşi benzeri yok. Evini sığınak yaptı bakkala ekmek almaya bile gidemiyor

Milliyet’ten Zeynep Dilara Akyürek’in haberine göre; Bir insanın bir şeye karşı korkusunun günlük yaşamını etkilemesine fobi deniyor.

Ayna korkusu, ölüm korkusu, simetrik olmayan şeylerden, yutkunma korkusu, doğal çevre korkusu ve yer çekimi korkusu en sık karşılaşılan fobiler olurken, psikologlara göre literatüre girmiş tam 400 farklı fobi çeşidi var.

Afrika ülkesi Ruanda’da yaşayan 71 yaşındaki adamın korkusu ise dünya üzerinde benzeri görülmemiş cinsten. Callitxe Nzamwita isimli adam 55 yıldır kadınlardan izole bir hayat sürüyor. Kadınları görmek, yaklaşmak ve onlarla konuşmaktan dahi korkan adamın yaşama bağlı kalması ise 15 metrelik çitlere bağlı.

HER ŞEY 16 YAŞINDA BAŞLADI

Henüz 16 yaşındayken varlığını tehdit ettiğini düşünen bir korkuyla tanışan Callitxe Nzamwita, bu ezici korku nedeniyle dünyadan, özellikle de kadınlardan uzaklaşmayı seçti. Yaşadığı şeyin adı jinefobi’ydi yani kadın korkusu. Nzamwita kendini korumak için 15 metrelik ahşap çitlerle çevirdiği evini bir sığınak haline getirdi. YouTube'da yayın yapan Afrikalı yerel bir kanalın çektiği 8 dakikalık belgeselde bu korunma ihtiyacını ise şöyle açıklıyor: "Kendimi buraya kilitlememin ve evimin çitle çevrilmesinin nedeni, kadınların bana yaklaşmayacağından emin olmak istememdir."

Jinefobi, resmi olarak tanınmasa da klinik ortamda ‘spesifik bir fobi’ olarak sınıflandırılıyor. Jinefobi belirtileri, kadınlara yönelik mantıksız ve yoğun bir korkuyu içerir ve çoğu zaman onları düşünürken bile kaygıya yol açar. Bu belirtiler panik atağa, göğüste sıkışmaya, aşırı terlemeye, hızlı kalp atışına ve nefes almada zorluğa neden olabilir. Karşı cinsin yanındayken bayılma hissi ve mide sorunları da jinefobinin diğer belirtileridir. Kişiler korkuları nedeniyle panik atak halinde görülen belirtilerin büyük bir çoğunluğu fobi durumunda da görülebilir. İleri seviyedeki fobik durumlarda kalbin durması, ölüm dahi görülebilir.

KOMŞULARI DESTEK OLUYOR

Korkusuyla tanıştığında 16 yaşında olan ve 55 yıldır kadınlardan kaçışı devam eden Nzamwita bugünlerde 71 yaşında. Onun korkularını bilen ve çevrede yaşayan komşuları ise ilk günden beri kendisine destek oluyor. Kadınları görmenin bile kendisini kötü etkilediğini ifade eden adam için evinin çevresinde kadınlar dolaşmıyor. Nzamwita’nın ismi açıklanmayan bir komşusu ise adamla nasıl iletişim kurulduğuna ve ihtiyaçlarının giderildiğine dair şöyle açıklamalar yaptı:

"Garip bir şekilde kadınlardan korkmasına rağmen yiyecek ve ihtiyaç duyduğu bazı şeyleri almasına yardım eden biziz. Ona yardım etmeye çalıştığınızda, yaklaşmamızı veya onunla konuşmamızı istemiyor. Bunun yerine eşyalarını evine atıyoruz, o da gelip alıyor. Yanına yaklaşmamıza izin vermiyor ama uzaktan verdiğimizi yine de alıyor."

KADIN GÖRÜNCE NEDEN KAÇIYOR?

Nzamwita, ne zaman evinin yakınında bir kadın görse içeri koşup kendini kilitliyor. 71 yaşındaki adamın jinefobi adı verilen bu psikolojik durumdan neden muzdarip olduğu ise merak konusu.

Alman asıllı Amerikalı psikanalist Karen Horney, erkeklerin gözünden kadının korkunç olarak algılanmasını, çocuğun anneyle ilişkisinin yetersiz kalmasına bağlıyor. Kültür psikolojisi ve sosyolojisi üzerine araştırmalar yapan Profesör Eva Keuls ise savaşçı Amazonların Antik Çağ'da Atina'daki takıntılı kadın korkularının kanıtı olduğunu savunuyor.

En az görülen fobilerden biri olan ‘jinefobi’ bugünlerde Nzamwita için ise daha da zorlayıcı bir hal almış durumda. 55 yıldır korkup kaçtığı kadınların destekleriyle hayatta kalmak zorunda olması ise bölge halkı tarafından önemli bir tartışma konusu.