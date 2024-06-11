Böyle kurban pazarlığı görülmedi. Rüyasına bile girdi

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde besici ile bir vatandaş arasında sıkı bir kurban pazarlığı yaşandı. Besicinin 147 bin lira istediği kurban için alıcı ise 145 bin vereceğini söyledi. Uzun süren pazarlık sonrası iki taraf 147 bin lirada anlaştı. Pazarlığa çevrede bulunanlar da dahil oldu.

İkili arasındaki pazarlık saniye saniye vatandaş kamerasına yansıdı. Görüntülerde besici Ahmet Demir'in, uzun süren pazarlığın ardından ağrıyan kolunu göstererek, "Bu adam beni öldürdü. Kolumu kopardı. Sabahtan beri elimi sallıyor. Vallahi kolumu kopardı" dediği duyuldu.

RÜYASINA BİLE GİRDİ

Alparslan Daş, ise "Benim aklım 145 bin TL'de kaldı. Ben 145 bin TL'de çok direttim. Bildiğiniz burada savaş çıktı. En son 10-15 kişi el ele tutuştuk. Gece rüyamda bile hala, '145 bin TL olur mu?' diyordum ama 147 bin TL'ye anlaştık. Allah razı olsun. Kendisi 160 bin TL'den 147 bin TL'ye indi. Hayvanın da maşallahı var. Her malın bir alıcısı var ama aynı değerdeki hayvana 170 bin TL'den, 180 bin TL'ye satanlar var" şeklinde konuştu.