Böylesi daha önce görülmedi. Uçurumdan düşen otobüs kazasıyla değil katil arı saldırısıyla öldüler

Nikaragua'da bir otobüsün kaza yaptığı yerde arı kovanının olması 6 kişinin hayatına mal oldu. Otobüs 160 metrelik uçuruma düştükten sonra 60 yolcudan en az 45'i ve otobüsün sürücüsü katil arılar tarafından sokuldu. Hastaneye kaldırılan 14 kişi arasında 4 yaşında bir erkek çocuk ve hamile bir kadın da bulunuyor.

Böylesi daha önce görülmedi. Uçurumdan düşen otobüs kazasıyla değil katil arı saldırısıyla öldüler

Nikaragua'da bir seyahat otobüsünün 160 metrelik uçuruma düşmesinin ardından 6 yolcu hayatını kaybetti. Ancak yolcuların ölmesine neden olan şey kaza değil, katil arılardı.

Yetkililer otobüs şoförünün mekanik bir sorunla karşılaştıktan sonra kontrolü kaybettiğini söyledi. Otobüs arı kovanlarının bulunduğu 160 metrelik bir uçuruma yuvarlanınca kovanları kırılan katil arılar çevreye saçıldı.

Yetkililer, kovanlarından çıkan katil arıların 45 yolcuyu ve şoförü soktuğunu söyledi. Bölge sakinleri otobüste mahsur kalan çocukları kurtarmaya çalıştı ancak katil arılar nedeniyle başarısız oldu.

Aralarında dört yaşındaki Justin Rivas ve hamile Alma Rivas'ın da bulunduğu en az 14 yolcu hastaneye kaldırılırken 6 yolcu hayatını kaybetti.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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