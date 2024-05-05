Galatasaray Fenerbahçe'yi tarihe gömdü

Galatasaray; Süper Lig'in 35. haftasında Sivasspor'u gole boğdu.

Ziyech, Mertens ve Icardi'nin 2'şer golüyle 6-1 kazanan Sarı-Kırmızılı ekip 96 puana ulaşıp bitime 3 hafta kala şampiyonluk yolunda emin adımlarla yürümeye devam etti.

Galatasaray şu ana kadar topladığı 96 puanla tarihi bir başarıya imza attı.

"Süper Lig tarihinde en çok puan toplayan takım" unvanını alan Galatasaray, daha önce Fenerbahçe'ye ait olan rekoru kırdı.

1988-89 sezonunda 93 puana ulaşan Fenerbahçe bu rekoru elinde bulunduruyordu.

Ligde kalan 3 haftada 100 puanı geçmesi muhtemel sarı-kırmızılıların bir sonraki hedefi 3 haneli puan toplayan ilk takım ünvanını elde etmek olacak.