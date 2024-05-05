Taraftar Ziyech'i soyunma odasından çıkardı

Selahattin Ekrekli
Taraftar Ziyech'i soyunma odasından çıkardı
Galatasaray'da soyunma odasına giren Ziyech, taraftarların tezahüratı sonrası sahaya geri geldi ve taraftara üçlü çektirdi.

Galatasaray, Süper Lig'de Sivasspor'u 6-1 mağlup etti ve liderlik yolunda yara almadı.

Bol gollü mücadele sonrası yaşananlar gündem oldu.

TARAFTAR ZIYECH'I ÇAĞIRDI
Mücadelenin ardından attığı 2 golle yıldızlaşan Ziyech, soyunma odasının yolunu tuttu.

Taraftarlar hep bir ağızdan Hakim Ziyech tezahüratı yaptı ve üçlü çektirmek için Ziyech'i bekledi.

Fernando Muslera, içeriye giren Hakim Ziyech'i geri çağırdı ve Ziyech sahaya geri döndü.

Daha sonrasında Faslı yıldız, taraftara üçlü çektirdi.

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MERTENS'İN OĞLU İLE RENKLİ GÖRÜNTÜLER
Maçın yıldızlarından Dries Mertens'in oğlu Ciro da üçlü çekenler arasındaydı.

Taraftara üçlü çektiren Ciro, daha sonrasında topla oyun oynadı.

Renkli görüntüler, taraftarı gülümsetti.

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