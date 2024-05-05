Taraftar Ziyech'i soyunma odasından çıkardı

Galatasaray, Süper Lig'de Sivasspor'u 6-1 mağlup etti ve liderlik yolunda yara almadı.

Bol gollü mücadele sonrası yaşananlar gündem oldu.

TARAFTAR ZIYECH'I ÇAĞIRDI

Mücadelenin ardından attığı 2 golle yıldızlaşan Ziyech, soyunma odasının yolunu tuttu.

Taraftarlar hep bir ağızdan Hakim Ziyech tezahüratı yaptı ve üçlü çektirmek için Ziyech'i bekledi.

Fernando Muslera, içeriye giren Hakim Ziyech'i geri çağırdı ve Ziyech sahaya geri döndü.

Daha sonrasında Faslı yıldız, taraftara üçlü çektirdi.

MERTENS'İN OĞLU İLE RENKLİ GÖRÜNTÜLER

Maçın yıldızlarından Dries Mertens'in oğlu Ciro da üçlü çekenler arasındaydı.

Taraftara üçlü çektiren Ciro, daha sonrasında topla oyun oynadı.

Renkli görüntüler, taraftarı gülümsetti.