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Böylesi görülmedi! 11 kişi yıldırım sonucu öldü

Bangladeş'te iki gün içerisinde yıldırım isabet eden toplam 11 kişi hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 10 Eylül 2022 Cumartesi - 12:46
Son Güncelleme: 10 Eylül 2022 Cumartesi - 16:36
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Böylesi görülmedi! Bangladeş'te 11 kişi yıldırım sonucu öldü

Böylesi görülmedi! 11 kişi yıldırım sonucu öldü
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Yıldırım düşmesinin "doğal afet" kategorisinde yer aldığı ülkenin kuzeyindeki Sirajganj bölgesinde, önceki gün 9 kişi bu nedenle öldü.

Ülkenin güneybatısındaki Khulna'da 2 erkek kardeş de bugün yıldırım isabet etmesi nedeniyle yaşamını yitirdi.

Düşen yıldırımlar nedeniyle onlarca kişi de yaralandı.

Başkent Dakka'nın Mirpur bölgesinde yaşayan Md. Rashedul Islam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yağışlı veya rüzgarlı havalarda, evden dışarı çıkmaktan korktuklarını söyledi.

Islam, bölge halkının yağışlı dönemlerde evlerinin çatısına çıkarak yağmur banyosunun keyfini çıkardığını ancak son zamanlarda bu sahneleri görmenin oldukça zor olduğunu belirtti.

Bangladeş Afet Yönetimi ve Yardımı Bakanlığı verilerine göre, ülkede 2011'den bu yana yıldırım düşmesi sonucu, 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

İklim değişikliğinden en çok etkilenen ülkelerden Bangladeş'te bu ölümlerin neredeyse yüzde 70'i, nisan-haziran döneminde kayda geçiyor.

Bangladeş'te söz konusu felaket her yıl yüzlerce can alıyor.

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Halil Tekin
10.09.2022 14:04
Yıldırımları kim oluşturuyor? Yaklaşık 50.00 kişinin dayanılmaz acılar çekerek öldüğü, yaklaşık 5.000 kişinin kaybolduğu 17 Ağustos büyük Marmara depremini kim yaptı? Öyleyse!  
 
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