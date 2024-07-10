Böylesi ne görüldü ne duyuldu! Hacizli araçlarda ’şüpheli araç’ oyunu: Koltukları söküp bidonu koltuk yapmışlar

Antalya'da hacizli araç sayısının artmasıyla, bazı vatandaşların yediemin otoparkına çekilen araçlarını ihale yoluyla geri almak için kurnazca yöntemler geliştirdiği ortaya çıktı.

İddialara göre, borçlu araç sahipleri, araçlarının motor, iç elektrik aksamı, tekerlekler ve koltuklarını söküp, aracı park ettikten sonra 'şüpheli araç' diye ihbar ediyor.

Polis, ihbar üzerine aracı incelediğinde hacizli olduğunu tespit edip yediemin otoparkına çekiyor. İhalede, aracın eksik parçaları nedeniyle düşük fiyata geri alınıyor ya da diğer alıcıların teklif vermesi engelleniyor.

YEDİEMİN OTOPARK HEM ŞAŞIRDI HEM GÜLDÜ

Koltukları çıkarıldıktan sonra sürücü koltuğu yerine plastik bidon kullanılan araç, yediemin otoparkında ilginç bir görüntü oluşturdu. Yaşananlar, yediemin otoparkı sahibini ve çalışanlarını hem şaşırttı hem de güldürdü.

"BİDONU KOLTUK YAPMIŞLAR"

Antalya Otoparkçılar ve Oto Yıkamacılar Derneği Başkanı Hakan Topçu, bu tür kurnazlıkların detaylarını şöyle anlattı: "Araç üzerinde yakalamalı haciz bulununca borçlu araç sahipleri, motor aksamını ve içindeki koltukları sökerek emniyet güçlerini arıyor ve ‘sahipsiz ve şüpheli araç' ihbarında bulunuyor. Ardından araç hacizli olduğu için yediemin otoparkına alınıyor. Buradaki amaç, ihaleye kendileri girerken parça eksik olduğu için daha düşük fiyata alıyor ya da diğer katılımcıların teklif vermesini engelliyor. Gördüğümüz bu araçta ise bidon koltuk olarak kullanılmış. Demek ki sanayiden gelirken ya da sağa sola park ederken bu bidonu kullanmışlar.

"HURDA OLARAK SATILMASI VE TRAFİĞE ÇIKIŞI YASAKLANMALI"

Topçu, bu sorunun çözümünün basit olabileceğini belirtti ve " "Bu şekilde gelip icradan satılığa çıkan araçları hurda olarak satılması ve tekrar trafiğe çıkmaması gerekir. Bu bir caydırıcı önlem olabilir. Ruhsat sahibi ile alakalı ciddi ceza ve soruşturma uygulanmalı. Neticede bu da bir milli servet. Nasıl Türk parasını yırtmak, yakmak suçsa bu da aynı şey" dedi.