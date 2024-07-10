Böylesi ne görüldü ne duyuldu! Hacizli araçlarda ’şüpheli araç’ oyunu: Koltukları söküp bidonu koltuk yapmışlar

Düzenleme: Kaynak: İHA
Böylesi ne görüldü ne duyuldu! Hacizli araçlarda ’şüpheli araç’ oyunu: Koltukları söküp bidonu koltuk yapmışlar

Antalya'da haciz işlemiyle el konulan araçların sahiplerinin, araçlarını geri almak için uyguladıkları sıra dışı yöntemler ortaya çıktı. Araçlarının koltuklarını ve değerli parçalarını söken borçlu sahipler, araçlarını 'şüpheli araç' olarak ihbar edip, yediemin ihalesinden düşük fiyata geri satın aldı. En dikkat çekici yöntem ise, koltukları sökülen bir aracın sürücü koltuğu yerine plastik bidon kullanılması oldu.

Antalya'da hacizli araç sayısının artmasıyla, bazı vatandaşların yediemin otoparkına çekilen araçlarını ihale yoluyla geri almak için kurnazca yöntemler geliştirdiği ortaya çıktı.

boylesi-ne-goruldu-ne-duyuldu-hacizli-araclarda-supheli-arac-oyunu-koltuklari-sokup-bidonu-koltuk-yapmislar-yenicag-10.jpg

İddialara göre, borçlu araç sahipleri, araçlarının motor, iç elektrik aksamı, tekerlekler ve koltuklarını söküp, aracı park ettikten sonra 'şüpheli araç' diye ihbar ediyor.

boylesi-ne-goruldu-ne-duyuldu-hacizli-araclarda-supheli-arac-oyunu-koltuklari-sokup-bidonu-koltuk-yapmislar-yenicag-1.jpg

Polis, ihbar üzerine aracı incelediğinde hacizli olduğunu tespit edip yediemin otoparkına çekiyor. İhalede, aracın eksik parçaları nedeniyle düşük fiyata geri alınıyor ya da diğer alıcıların teklif vermesi engelleniyor.

boylesi-ne-goruldu-ne-duyuldu-hacizli-araclarda-supheli-arac-oyunu-koltuklari-sokup-bidonu-koltuk-yapmislar-yenicag-2.jpg

YEDİEMİN OTOPARK HEM ŞAŞIRDI HEM GÜLDÜ

Koltukları çıkarıldıktan sonra sürücü koltuğu yerine plastik bidon kullanılan araç, yediemin otoparkında ilginç bir görüntü oluşturdu. Yaşananlar, yediemin otoparkı sahibini ve çalışanlarını hem şaşırttı hem de güldürdü.

boylesi-ne-goruldu-ne-duyuldu-hacizli-araclarda-supheli-arac-oyunu-koltuklari-sokup-bidonu-koltuk-yapmislar-yenicag-3.jpg

"BİDONU KOLTUK YAPMIŞLAR"

Antalya Otoparkçılar ve Oto Yıkamacılar Derneği Başkanı Hakan Topçu, bu tür kurnazlıkların detaylarını şöyle anlattı: "Araç üzerinde yakalamalı haciz bulununca borçlu araç sahipleri, motor aksamını ve içindeki koltukları sökerek emniyet güçlerini arıyor ve ‘sahipsiz ve şüpheli araç' ihbarında bulunuyor. Ardından araç hacizli olduğu için yediemin otoparkına alınıyor. Buradaki amaç, ihaleye kendileri girerken parça eksik olduğu için daha düşük fiyata alıyor ya da diğer katılımcıların teklif vermesini engelliyor. Gördüğümüz bu araçta ise bidon koltuk olarak kullanılmış. Demek ki sanayiden gelirken ya da sağa sola park ederken bu bidonu kullanmışlar.

boylesi-ne-goruldu-ne-duyuldu-hacizli-araclarda-supheli-arac-oyunu-koltuklari-sokup-bidonu-koltuk-yapmislar-yenicag-4.jpg

"HURDA OLARAK SATILMASI VE TRAFİĞE ÇIKIŞI YASAKLANMALI"

Topçu, bu sorunun çözümünün basit olabileceğini belirtti ve " "Bu şekilde gelip icradan satılığa çıkan araçları hurda olarak satılması ve tekrar trafiğe çıkmaması gerekir. Bu bir caydırıcı önlem olabilir. Ruhsat sahibi ile alakalı ciddi ceza ve soruşturma uygulanmalı. Neticede bu da bir milli servet. Nasıl Türk parasını yırtmak, yakmak suçsa bu da aynı şey" dedi.

boylesi-ne-goruldu-ne-duyuldu-hacizli-araclarda-supheli-arac-oyunu-koltuklari-sokup-bidonu-koltuk-yapmislar-yenicag-5.jpg

boylesi-ne-goruldu-ne-duyuldu-hacizli-araclarda-supheli-arac-oyunu-koltuklari-sokup-bidonu-koltuk-yapmislar-yenicag-6.jpg

boylesi-ne-goruldu-ne-duyuldu-hacizli-araclarda-supheli-arac-oyunu-koltuklari-sokup-bidonu-koltuk-yapmislar-yenicag-7.jpg

boylesi-ne-goruldu-ne-duyuldu-hacizli-araclarda-supheli-arac-oyunu-koltuklari-sokup-bidonu-koltuk-yapmislar-yenicag-8.jpg

boylesi-ne-goruldu-ne-duyuldu-hacizli-araclarda-supheli-arac-oyunu-koltuklari-sokup-bidonu-koltuk-yapmislar-yenicag-9.jpg

İlgili Haberler
Konut karşılığı Türk vatandaşlığı alanların büyük oyunu. Şeytanın aklına gelmeyecek yöntem
Dolandırıcıların akılalmaz yeni yöntemi ortaya çıktı! Araç alacaklar aman dikkat
Beyoğlu'nda akılalmaz olay! Mahalledeki esnafları aynı yöntemle dolandırdı. Sakince gelip her istediğini yaptırdı
Hatay’dan Lübnan’a uzanan arazi vurgunu. Şeytanı afallatacak satış yöntemi ortaya çıktı
Son Haberler
Emekli vatandaşın isyanı akıllara Müslüm Gürses'in ünlü sözünü getirdi. Yakarsa dünyayı bu emekliler yakar Gündem
Emekli vatandaşın isyanı akıllara Müslüm Gürses'in ünlü sözünü getirdi. Yakarsa dünyayı bu emekliler yakar
Borsa günü düşüşle tamamladı Ekonomi
Borsa günü düşüşle tamamladı
Kırkpınar Başpehlivanı Zeybek Antalya'yı salladı Spor
Kırkpınar Başpehlivanı Zeybek Antalya'yı salladı
İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı Gündem
İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı
BM: UNRWA'ya 453 saldırı düzenlendi Dünya
BM: UNRWA'ya 453 saldırı düzenlendi
Fransa'da Jonas Vingegaard uçtu Spor
Fransa'da Jonas Vingegaard uçtu