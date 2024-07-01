Konut karşılığı Türk vatandaşlığı alanların büyük oyunu. Şeytanın aklına gelmeyecek yöntem

Türkiye’de sadece belli bir miktar ödeme yaparak vatandaşlık sahibi olunması 2018 yılından bu yana süregelen bir tartışma. 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile yürürlüğe giren maddeye göre 250 bin dolarlık gayrimenkul alanlar Türk vatandaşı olabilecekti.

Daha sonra bu değer Erdoğan tarafından 400 bin dolara çıkartılmıştı. Fakat bu konudaki bir yasa boşluğu nedeni ile yabancılar şeytanın bile aklına gelmeyecek bir yola başvuruyorlar.

Dolandırıcıların kullandığı yöntem ise şu şekilde: Türk vatandaşı olan yabancı kökenli bir kişi, gayrimenkulünü akrabasına satarak bu süreci devam ettiriyor. Akrabası banka üzerinden ödemesini yapıyor, Türk vatandaşlığına hak kazanıyor ve ardından bu parayı daha önce Türk vatandaşı olan akrabasına veriyor. Devlet ise bu süreçte sadece 150 lira kazanmış oluyor.

ŞEYTANIN AKLINA GELMEYECEK YÖNTEM

Yasadaki söz konusu boşluk hakkında Cumhuriyet’e konuşan Genç Parti Genel Başkan Vekili Burçin Şahindur, normalde yasaya göre yabancılar satın aldıkları gayrimenkulleri satmak için 3 yıl beklemek zorunda kalıyor. Fakat burada yaşanan boşluk şu şekilde anlatılıyor:

“Yasa çıkalı 6 yıl oldu. Yasada edinilen mülkü sadece 3 yıl satamama şartı var ama kime satıp satamayacağı konusunda bir şart yok. İşte zurnanın son deliği… 3 yıl satmama şartını doldurmuş yeni Türk vatandaşları, mülkü istedikleri kişiye satabilirler. Peki onlar kime satmayı tercih ediyorlar? Elbette akrabalarına”