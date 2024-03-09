Başkasına ait konutları ilana koyup kapora aldılar. Dolandırıcılıkta yeni yöntem

Çalışmalar sonucu ilanı veren emlak şirketi çalışanlarının, geçmiş yıllarda kiraya verdikleri konutları takip ettikleri, ev sahiplerince farklı firmalar aracılığıyla satışa çıkarıldığını fark ettikleri konutlara ilişkin geçmişten ellerinde bulunan fotoğraflar ve belgeler aracılığıyla bu konutları sahiplerinin haberi olmadan ilan siteleri üzerinden satışa sundukları tespit edildi.

Şüphelilerin, mevcut kiracıları tanımaları sebebiyle konutları müşterilere gösterirken samimi ortam oluşturdukları ve mağdurlara güven verdikleri de belirlendi.

Aynı zamanda şüphelilerin, konutların satış fiyatlarını piyasanın altında tutup, "Bu fiyata kaçırmayın" diyerek, mağdurları ikna ettikleri ve “ön ödeme” adı altında para alarak haksız kazanç sağladıkları da tespit edildi.

Aynı yöntemle 7 farklı dolandırıcılık eylemi gerçekleştirildiğini ortaya çıkaran ekipler, eş zamanlı operasyonlarla 6 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. İş yerlerinde yapılan aramalarda ise tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 5’i, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 kişi ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

“İYİLİK YAPIYORUZ” DEMİŞLER

Mağdurlardan Mustafa Alkama, Sultanbeyli ilçesinde kardeşi için ev baktıklarını ve dolandırıldıklarını söyledi.

İnternetten bulduğu daireye kardeşiyle birlikte bakmaya gittiklerini aktaran Alkama, şu şekilde konuştu:

"Emlak ofisinde daireyi 935 bin liraya satın almak üzere anlaştık. 10 bin lira kapora teklif ettim, kabul etmediler. Paramızı toplamak için 20 gün müsaade istedik, kabul ettiler. 135 bin lira kapora verdik, sözleşmemizi yaptık. Bunlar kardeşimin işyerine gelerek, ucuza daire verdiklerini, iyilik yaptıklarını, ticaretle uğraştıklarını, paraya ihtiyaçları olduğunu söyleyip kardeşimin beynine öyle bir giriyorlar ki... 'Bak biz sana iyilik yaptık, sen de bize iyilik yap, 20 gün bekletme, eline ne geçerse ufak ufak bize ödeme yap, hatta biz başkasını satıp senin kaporanı verelim.' demişler."

Daireyi almak için altınlarını bozduran kardeşinden 600 bin TL aldıklarını belirten Alkama, kendisinden de ilgisi olmadığı halde 14 bin TL tapu harcı yatırmasının istendiğini belirtti.

Alkama, tapu dairesinden konuya ilişkin mesaj gelmemesi üzerine kuşkulandığını ve sonra karakola giderek şikayetçi olduğunu kaydetti.

290 BİN LİRA KAPORA VERDİ

Bir diğer mağdur Nilüfer Apak ise Kartal ilçesinden almak istediği ev için 290 bin TL kapora verdiğini söyledi.

Alacağı daire adına başka bir firmanın da ilan açtığını fark ettiğini aktaran Apak, görüştüğü daire sahibinin de satıştan haberinin olmadığını, durum üzerine daireyi almaktan vazgeçtiğini anlattı.

Apak, ilk önce parasını geri vermeyi reddeden şüphelilerin haklarında şikayetçi olduktan sonra korkarak kendisine peyderpey ödeme yaptığını aktardı.

Apak, buna rağmen şikayetinden vazgeçmeyeceğini vurgulayarak, "İnsanları bu konuda uyarıyorum, çok dikkatli olsunlar. Aynı zamanda Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğine çok teşekkür ediyorum. Çok ilgilendiler, çok hızlı bir şekilde bu işi bitirdiler." dedi.