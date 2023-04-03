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Boyun ve bel kütletenler dikkat!

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Çağatay Öztürk, kütletmelerin ilerleyen dönemlerde felce gidebilecek kadar zararlı bir davranış olduğunun altını çizdi ve uyarılarda bulundu.

Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi - 10:20
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Boyun ve bel kütletenler dikkat!

Boyun ve bel kütletenler dikkat!
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Editör: Naim Arıoğlu

Günümüz teknolojisindeki gelişmelere rağmen çalışma hayatında ‘insan’ faktörü önemini korumaya devam ediyor. Dolayısıyla duruş bozuklukları, masa başında geçirilen uzun saatler ve hareketsiz yaşam tarzı, özelikle boyun ve bel ağrılarına yol açabiliyor.
Bu ağrılardan kurtulmak için kütletme gibi ani hareketlerin sinir sıkışmasına sebep olabileceğini belirten Özellikle masa başında çalışan kişilerde sıklıkla karşımıza çıkan sırt, bel ve boyun ağrıları için kütletme hareketleri, geçici bir rahatlamaya neden olabiliyor. Ancak ilerleyen dönemlerde felce gidebilecek kadar zararlı bir davranış olan kütletme hareketleri, insan yaşamını olumsuz yönde etkiliyor.

EKLEMLERİ ZORLAMAYIN

Kütletme hareketlerinin ani şekilde yapıldığında da sinir sıkışmalarının meydana gelebileceğini belirten Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Çağatay Öztürk, vücuttaki ağrılardan dolayı rahatlamak isteyen kişilerin belirli bölgelerini kütleterek eklemlerini zorladığını söyledi. Kütletme hareketlerinin kemikler arasında bulunan kıkırdak kemiğini zedelediğini hatta neredeyse yok ettiğinin altını çizen Öztürk, “Pek çok kişi, günlük hayatında boyun, bel hatta parmaklarını rahatlatmak için geleneksel tedavi yöntemlerine başvuruyor. Bu geleneksel yöntemlerin başında tabi ki kütletme hareketleri geliyor. Kütletme hareketleri, sinir sıkışmalarına sebep olabileceği gibi ileriki dönemlerde felce gidebilecek kadar zararlı bir davranış olarak karşımıza çıkıyor” diye konuştu.

Vücudun belli bölgelerini rahatlatmak için yapılan kütletme hareketlerinin alışkanlık haline gelebileceğinin de altını çizen Öztürk, “Omurlarımızın arasında ‘faset eklem’ diye adlandırdığımız eklemler var. Bu tür ani hareketler de bu eklemlerin çok zorlanmasına, eklem içinden geçen sinirlerin sıkışmasına dolayısıyla da şiddetli ağrı ve kas spazmına neden olabiliyor. Bunların önüne geçmek için, doktora başvurulması gerekmektedir. Doktor kontrolünde yapılacak egzersiz hareketleri, insan yaşamını daha sağlıklı bir boyuta getirebilir.” şeklinde konuştu.

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