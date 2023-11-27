Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli

Çanakkale'de Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hatlarında yapılması planlanan bazı feribot seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

KAYNAK: AA
Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, bugün Çanakkale-Kilitbahir ve Çanakkale-Eceabat hatlarının tarifeye uygun, Lapseki-Gelibolu hattının saatsiz olarak devam ettiği belirtildi.

Geyikli-Bozcaada hattında, Geyikli'den saat 11.00, Bozcaada'dan ise saat 14.00 seferlerinin iptal edildiği ifade edilen açıklamada, Kabatepe-Gökçeada hattında ise Kabatepe'den saat 20.00'de yapılması planlanan seferin olumsuz hava şartlarından dolayı saat 21.00'de yapılacağı, Gökçeada'dan saat 22.00 seferinin iptal edildiği kaydedildi.

Yarın Kabatepe-Gökçeada hattında, Kabatepe'den saat 05.00'te yapılması planlanan seferin olumsuz hava koşullarından dolayı iptal edildiği duyuruldu.

bozcaada-ve-gokceada-feribot-seferlerine-firtina-engeli-yenicag.jpg

İlgili Haberler
BUDO seferlerine hava muhalefeti engeli
Kocaeli'de vapur seferlerine fırtına engeli
Kocaeli'de vapur seferlerine fırtına engeli
BUDO seferlerine lodos engeli
BUDO seferlerine lodos engeli
Marmara’da feribot seferlerine fırtına engeli
Öne Çıkanlar
Türk Telekom her ay sessiz sedasız vatandaşın 650 milyon lirasını almakla kalmamış!
Türk Telekom her ay sessiz sedasız vatandaşın 650 milyon lirasını almakla kalmamış!
Kenan İmirzalıoğlu Sinem Kobal'ı aldattı mı? Kenan İmirzalıoğlu neden gündem oldu?
Kenan İmirzalıoğlu Sinem Kobal'ı aldattı mı? Kenan İmirzalıoğlu neden gündem oldu?
Milli ara ve Hakan Yakın
Milli ara ve Hakan Yakın
Koskoca market zinciri çürümüş meyveleri indirimle satıyor. Vicdanınız kurusun
Koskoca market zinciri çürümüş meyveleri indirimle satıyor. Vicdanınız kurusun
MasterChef All Star 161. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
MasterChef All Star 161. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
Toprağa baktı mı yer altında ne var ne yok gören Şener Üşümezsoy açıkladı. Türkiye Gazze'deki hazineden nasıl dışarı atılıyor
Toprağa baktı mı yer altında ne var ne yok gören Şener Üşümezsoy açıkladı. Türkiye Gazze'deki hazineden nasıl dışarı atılıyor
Son Haberler
Son yağışların İstanbul'daki barajlara ne kadar etki ettiği ortaya çıktı Gündem
Son yağışların İstanbul'daki barajlara ne kadar etki ettiği ortaya çıktı
Van’da 1 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi Gündem
Van’da 1 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi
İslam Memiş altında kıyametin kopacağı tarihi açıkladı. 'Bir daha asla' deyip son uyarıyı yaptı Ekonomi
İslam Memiş altında kıyametin kopacağı tarihi açıkladı. 'Bir daha asla' deyip son uyarıyı yaptı
Erzurum ve Ardahan il merkezi ile Kars'ın yüksekleri beyaza büründü Gündem
Erzurum ve Ardahan il merkezi ile Kars'ın yüksekleri beyaza büründü
Elazığ'da deprem Gündem
Elazığ'da deprem
Türk denizcilerin olduğu gemi ABD tarafından kurtarıldı. Korsanlar tarafından kaçırılmıştı Gündem
Türk denizcilerin olduğu gemi ABD tarafından kurtarıldı. Korsanlar tarafından kaçırılmıştı
Doğada yürüyüş yapmak için 11 önemli sebep. Hiking’in faydaları nelerdir? Sağlık
Doğada yürüyüş yapmak için 11 önemli sebep. Hiking’in faydaları nelerdir?