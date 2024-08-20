Bozcaada’daki yangını çıkaran hainin görüntüleri ortaya çıktı. Ada 10 gündür yangınlarla boğuşuyor

Bozcaada’da dün gece saatlerinde otluk alanda yangın çıktı. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri büyümeden söndürdü. Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Bozcaada’da 10 gündür çeşitli noktalarda çıkan yangınlar kundaklama iddiasını gündeme getirdi.

Baytur Mevkiinde çıkan otluk alandaki yangın ise, çevrede bulunan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde otluk alanı ateşe veren kişi bir deponun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otluk alanı ateşe veren bir kişinin olay yerinden kaçtığı görülüyor.

Bozcaada ilçe Emniyet Müdürlüğü ve ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaşanan kundaklama olayı üzerine şüpheli yada şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.