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Neşet Ertaş’ın anısına PTT pulu basıldı

Bozkırın tezenesi Neşet Ertaş’ın 10.ölümyılı nedeniyle PTT anma pulu bastı.

Haber Giriş: 25 Eylül 2022 Pazar - 12:10
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Bozkırın tezenesi Neşet Ertaş’ın anısına PTT pulu basıldı

Neşet Ertaş’ın anısına PTT pulu basıldı
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AA

PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, "Neşet Ertaş" konulu 2x7,5 lira bedelli (45 x 45 mm ve 36 x 52 mm boyutunda) anma pulu ile söz konusu pula ait 22,5 lira bedelli ilk gün zarfı tedavüle çıkarıldı.

Söz konusu pul ve zarfla 2x7,5 lira bedelli seri numaralı blok pullar (58 x 70 mm boyutunda) ile 4 adet posta kartı bulunan portföy 150 lira bedelle abone sayısı kadar PTT iş yerlerinde, PTT'ye ait www.filateli.gov.tr internet adresinde ve filateli cep uygulamasında satılacak.

Filatelik ürünlerin satışıyla bugün Kırşehir PTT Müdürlüğü/KIRŞEHİR adresinde "Neşet Ertaş 25.09.2022 KIRŞEHİR" ibareli ilk gün damgası da kullandırılmaya başlandı.

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