Bozulmanın asıl sebebi ve yalakalık!

Bayramın en güzel mesajlarından birini MEF Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Özcan yayınladı:

“Aziz Milletim,

Herkesin Bayramını en içten duygularla kutluyorum. İyilik yapmamıza ve daha iyi olmamıza fırsatlar yaratan bir bayram olmasını diliyorum.

İyilik yapmadan iyi olunamaz.

Biz daha iyi olmadan daha iyi bir dünya kurulamaz. İyi insan olmanın en kısa yolu iyi eğitim ve iyi eğitimcidir. Farklılıkları ne olursa olsun her çocuk, her yerde ve her zaman çok değerlidir.

Her çocuk bilginin, sevginin, sanatın, yaratıcılığın, ulusa ve insanlığa hizmetin kaynağıdır. Çocuklar daha iyi yetişmeden daha iyi bir dünya kurulamaz. Mustafa Kemal Atatürk gençlerin ‘ameli, müsmir ve müessir’ olmasını istemişti. Daha iyi anne-babalar ve daha iyi öğretmenler yetiştirmeden çocuklar bilgili, becerili ve erdemli olamaz. Çocuklarımızı daha iyi yetiştirmeye devam edelim. Daha iyi bir dünyanın kuruluşuna bizim de katkımız bu olsun.”

***

Atatürk’ün konuyla ilgili ifadesi tam olarak şöyledir:

“”Bir taraftan izalei cehle uğraşır­ken bir taraftan da memleket evlâdını hayati içtimaiye ve iktisadiyede fîlen müessir ve müsmir kılabilmek için elzem olan iptidaî malûmatı amelî bir tarzda vermek usulü, maari­fimizin esasını teşkil etmelidir”

Yani Atatürk, uygulamalı eğitim istiyordu...

***

Daha iyi anneler daha iyi babalar, daha iyi öğretmenler, adaletin hâkim olduğu ülkede yetişebilir. Adalet olmayan bir ülkede, anne babalar veya öğretmenler iyi yetişemez.

Aslında adalet, ahlâklı olmak demektir. Beyninde adalet fikri olmayan kişinin vahşi hayvandan farkı yoktur ki iyi insan olabilsin...

İşte 6 yıldır Giresun’da adalet arayan bir baba var! Giresun'da 6 yıl önce şüpheli şekilde hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a seslendi. "Bu ülke hukuk devleti ise katiller hak ettiği cezayı almalı" diyen Vatan; dönemin Adalet ve İçişleri bakanları olan Abdülhamit Gül ve Süleyman Soylu hakkında "Katilleri biliyorlar" iddiasında bulundu.

***

Yine silahlı saldırıda hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, eşinin katillerinin kim olduğunu bildiğini söyledi.

Sözcü TV'den İpek Özbey'e konuşan Ayşe Ateş, "Her şey açıkça ortada. Bunu ben de söylemiyorum. Ben katillerin kim olduklarını biliyorum ama nasıl söyleyeyim. Somut delilim yok. Çünkü orada değildim. Olayı görmedim. Bunu hâkimler savcılar söyleyecek." dedi.

Aslına sadece Ayşe Ateş, değil, Sinan Ateş’i katlettirenlerin kim olduğunu bütün Türkiye biliyor ama buna rağmen doğru dürüst bir soruşturma yapılamadığı gibi yargılama süreci de savsaklanıyor.. Olayın üzerinden zaman geçmesi ve unutulması bekleniyor.

***

Sadece bu iki olay bile Türkiye’nin bir hukuk devleti olmaktan çıktığını gösteriyor. Adalet olmayan bir ülkede okullarda ne öğretilirse öğretilsin yalaka oranı artmaya başlar. Devlet kadrolarında ehliyet ve liyakat değil biat etmek esas alındığında artık makam ve mevki kazanmak veya para kazanmak da biat etmeye bağlanır. Krediler bile yalakalara veya biat edenlere verilir... Sonuçta devlet bütün kurum ve kuruluşlarına yalakaların hükmettiği bir organizasyona dönüşür... Medya zaten çoktan yalakaların eline verilmiştir...

Bozulmanın yalaka üretmekle başladığını görenlerden eski AKP milletvekili Mehmet Metiner, “Kendini sadece tek bir partinin gözü kör bir aparatına dönüştüren medya, gün geliyor aynı partiye mensup ama eleştirel yaklaşımı olan insanlara bile kapılarını kapatabiliyor.

Bu tarz yandaş medya anlayışı bilinsin ki adına hareket ettiklerine asıl zarar veriyor ve yalnızca mebzul miktarda güç devşirmek isteyen yalakalar üretiyor.

Eleştiriye kapalı her düşünce ve her hareket zamanla kendi statükosunu ve o statükodan beslenen yandaşlarını üretip donuklaşır ve bağnazlaşır.” diyor...

Evde, işte, sosyal hayatta ve siyasette adil olmazsanız, ahlâkı çökertirsiniz. Ahlâkın çöktüğü bir toplum, varlığını devam ettiremez; devleti de çökertir...