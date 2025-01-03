Brad Pitt ve sevgilisi Carmen'de kafa dinledi

Brad Pitt ve sevgilisi Ines de Ramon, 2025 yılının ilk günlerini Kaliforniya'nın Carmel kasabasında sakin bir tatil yaparak geçirdi. Ünlü oyuncu, Formula 1 filmi çekimlerinin ardından tatil için bu huzurlu kasabayı tercih etti. Kaynakların aktardığına göre, Pitt, "Orayı çok seviyor, kendini orada çok rahat hissediyor" ifadelerini kullandı. Bu özel tatil, Brad Pitt'in 61. doğum gününün ardından geldi. Sevgilisi Ines de Ramon ise 32 yaşına girdiği 19 Aralık'ta Pitt ile birlikte özel bir kutlama yaptı.

Brad Pitt ve Ines de Ramon, 2022'nin sonlarından bu yana birlikte. Çift, geçen yıl Pitt'in 60. doğum günü kutlamasına katıldı ve bu yılın Kasım ayında Leonardo DiCaprio'nun 50. doğum günü partisine de birlikte katıldılar. İnsanlar tarafından yakın çevrelerinden edinilen bilgilere göre, çiftin ilişkisi ciddi bir noktaya gelmiş durumda. Bir kaynak, "İlişkileri başlangıçta daha eğlenceli ve rahat bir şekilde başladı, ancak birlikte yaşamaya başladıktan sonra, birbirlerine özel bir bağ hissettikleri fark ettiler" dedi.

Pitt'in yeni filmi Formula 1, büyük bir heyecanla bekleniyor. Film, ünlü aktörü bir Formula 1 pilotunu canlandırırken izleyicilere heyecan dolu bir aksiyon sunmayı vaat ediyor. Filmin başrolünde Brad Pitt yer alırken, Damson Idris, Kerry Condon, Tobias Menzies ve Javier Bardem gibi isimler de kadroda yer alıyor. Filmin yönetmenliğini Joseph Kosinski, yapımcılığını ise Jerry Bruckheimer üstleniyor. Ayrıca, yedi kez Formula 1 şampiyonu Lewis Hamilton da projede yer alıyor.

Pitt, filmle ilgili oldukça heyecanlı olduğunu ve çekimlerden büyük keyif aldığını belirtiyor. Formula 1'in hikayesi, eski bir pilot olan Sonny Hayes'in, ciddi bir kaza sonrası emekli olduktan sonra pistlere dönüşünü konu alıyor. Brad Pitt'in yanı sıra, bu film, onun yapımcı olarak da yer aldığı bir projelerden biri. Gelecek projeleri arasında Nia DaCosta'nın yönetmenliğini üstlendiği Hedda ve Bong Joon-ho'nun Mickey 17 filmleri de bulunuyor.

Brad Pitt gençlik iksirinin sırrını açıkladı

Pitt ve de Ramon, ilişkilerini kamuoyunun gözlerinden uzak tutmayı tercih ediyorlar. Geçen yılın sonlarına doğru, Pitt'in Angelina Jolie ile olan boşanma süreci de sonuçlandı. Çiftin boşanma davası, sekiz yıl süren yasal mücadelelerin ardından sona erdi. Pitt, bu süreç hakkında daha önce "Sadece bitmesini istiyorum" demişti.

Angelina Jolie ve Brad Pitt davası son buldu

Pitt ve de Ramon'un Carmel'deki tatili, onların özel yaşamlarını koruma isteğini yansıtıyor. Bu tür kaçamaklar, ünlü çiftin basından uzak, rahat bir yaşam sürme çabalarını gösteriyor. Gelecekteki planlar ve ilişkilerinin nasıl şekilleneceği ise merak konusu.