Angelina Jolie ve Brad Pitt davası son buldu

Angelina Jolie ve Brad Pitt’in sekiz yıldır devam eden boşanma süreci resmi olarak tamamlandı. Jolie’nin avukatı, müvekkilinin rahatladığını ancak sürecin yorgunluğunu taşıdığını ifade etti. Çiftin 30 Aralık’ta imzaladığı boşanma belgeleri, Hollywood tarihinin en tartışmalı ayrılıklarından birini nihayet sonlandırdı.

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UZUN SÜREN HUKUKİ SÜREÇ

Jolie, 2016 yılında Brad Pitt’e boşanma davası açtıktan sonra çiftin altı çocuğu için velayet mücadelesi ve ortak mal paylaşımı konularında büyük bir hukuk mücadelesi yaşandı. Jolie, Pitt’e dönük kötü muamele suçlamalarını o dönem gündeme taşımıştı. Ancak bu iddialar sonraki duruşmalarda ele alınmadı.

2019 yılında bir hakim, Pitt ve Jolie’yi resmen boşanmış ilan etti, ancak mal paylaşımı ve velayet gibi konuların çözümü yıllar aldı. Çiftin özel bir hakimle yürüttüğü bu süreçte, özellikle çocukların velayeti konusundaki kararlar büyük tartışma yarattı. Jolie, hakimin çıkar çatışması olduğunu öne sürerek onun dosyadan alınmasını sağladı ve süreç yeniden başladı.

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CHATEAU MİRAVAL DAVASI DEVAM EDİYOR

Boşanma belgelerinin imzalanmasıyla birlikte velayet konusu netleşmiş olsa da çiftin Fransa’daki Chateau Miraval isimli şarap bağının mülkiyet sorunu hâlâ çözülemedi. Pitt, Jolie’nin bu mülkteki hissesini kendisine danışmadan satmasını mahkemeye taşıdı. Şarap bağının akıbeti, boşanma sürecinin ardından da gündemde kalmaya devam edecek gibi görünüyor.

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YENİ BAŞLANGIÇLAR

Angelina Jolie ve Brad Pitt, yıllar süren hukuk mücadelesine rağmen kariyerlerine odaklanmaya devam ediyor. Her iki isim de Hollywood’da projelerini sürdürürken, bu uzun boşanma sürecinin yansımaları kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor. Çiftin hayranları, bu hikâyenin bir dönemin kapanışı olduğunu belirtiyor.

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