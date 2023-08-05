Breaking Bad'in yıldızı Mark Margolis hayatını kaybetti

Editör: Ersoy ÖZDEM

'Breaking Bad' ve 'Better Call Saul'da canlandırdığı rollerle tanınan Mark Margolis, 83 yaşında New York'taki bir hastanede hayatını kaybetti.

20 yaşında oyunculuğa başlayan Margolis, 'Breaking Bad' ve 'Better Call Saul'da Hector Salamanca'yı canlandırmasıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olmuştu.

3 Haziran 1962 yılında kendisi gibi oyuncu olan Jacqueline Margolis ile evlenen Mark Margolis, 'Pi', 'Requiem for a Dream', 'Noah', 'Black Swan' ve 'Fountain' filmlerinde de yer almıştı.

