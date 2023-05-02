Brent petrol 80 dolar sınırında

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 79,66 dolardan işlem görüyor.

Brent petrol 80 dolar sınırında

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 79,66 dolardan işlem görüyor.

Dün 80,24 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 79,31 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.07 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,25 azalışla 79,11 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 75,46 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın açıklayacağı gelecek dönem para politikasına ilişkin belirsizlikler ve Çin'den gelen zayıf ekonomik veriler etkili oldu.

Çin'de imalat sektörlerdeki öncü ekonomik aktivite verileri, Kovid-19 kısıtlamalarının geçen yılın sonunda kaldırılmasının ardından son üç ayda kaydedilen büyümenin ardından, nisanda yeniden daralma eşiğine geriledi.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun açıkladığı Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), nisanda imalat ve imalat dışı sektörlerde geriledi. İmalat sanayi PMI, 2,7 puan azalarak 49,2'ye, imalat dışı PMI ise 1,8 puan azalarak 56,4'e düştü.

Piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın açıklayacağı para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerine çevrildi. Fed'in yarın politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, politika metni ve Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Banka'nın yıl sonuna kadar 2 kez faiz indirimine gidebileceği fiyatlansa da söz konusu fiyatlamaların yarınki gelişmelere paralel değişebileceği ifade ediliyor.

Brent petrolde teknik olarak 80,33 ile 81,34 dolar aralığının direnç, 78,22 ile 77,12 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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