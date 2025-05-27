Brent petrol düşüşte: OPEC+ toplantısı öncesi petrol fiyatları çakıldı! (27 Mayıs 2025)

Dün 66,05 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 64,45 dolar seviyesinde kapattı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.22 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,4 düşerek 64,17 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 61,33 dolardan satıldı.

Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üreticilerden oluşan OPEC+ grubunun 31 Mayıs’a çekilen toplantısı öncesi aşağı yönlü hareket ediyor.

OPEC+ ülkelerinin bu hafta yapacağı toplantıda üretimi artırma kararı alacağı beklentileri, piyasalarda arz fazlası endişelerini artırarak fiyatların düşüşünü destekliyor.

Uzmanlar, grubun toplantıda günlük 411 bin varil üretim artışı kararı alacağını öngörüyor. OPEC+ üyeleri, haziranda ikinci ay üst üste üretim artışını hızlandırma konusunda anlaşmıştı.

Brent petrol haftaya yükselişle başladı: OPEC+ toplantısı öncesi fiyatlar hareketlendi! (26 Mayıs 2025)

Analistler, bu hafta açıklanacak büyüme verileri ve ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) toplantı tutanaklarının ABD ekonomisi hakkında daha fazla bilgi vereceğini belirterek, tarifeler nedeniyle yavaşlaması beklenen büyümenin ülkedeki temel ekonomik risklerden biri olduğunu vurguladı.

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD’de ekonomik verilerin yavaşlamaya işaret etmesi halinde talebin olumsuz etkileneceği ve fiyatların aşağı yönlü baskılanacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump’ın hafta sonu 1 Haziran’dan itibaren Avrupa Birliği’ne (AB) yüzde 50 tarife uygulama kararını 9 Temmuz’a ertelediğini açıklaması, piyasa oyuncularının petrol talebine yönelik beklentilerini artırarak fiyatlardaki düşüşü sınırlıyor.

Brent petrolde teknik olarak 69,87 dolar direnç, 58,94 dolar destek seviyesi olarak takip edilebilir.

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