ABD’de kredi talebi zayıfladı

ABD Merkez Bankası (Fed), bankaların kredi verme uygulamalarına yönelik "Kıdemli Kredi Yetkilisi Görüş Anketi" raporunu açıkladı.

ABD'deki 66 yerli banka ile 20 yabancı banka şubesinden alınan cevaplarla hazırlanan raporda, ankete katılan bankaların 2024’ün ilk çeyreğinde işletmelere verilen ticari ve sınai krediler ile ticari gayrimenkul kredileriyle ilgili olarak standartların daha sıkı ve talebin zayıf olduğunu bildirdiği paylaşıldı.

Söz konusu raporda, bankaların kredi politikalarındaki değişiklikler ile ticari gayrimenkul kredilerine olan taleple ilgili bir dizi özel soruyu da cevapladığı açıklanarak, tüm ticari gayrimenkul kredi kategorileri için bankaların kredi verme politikalarını sıkılaştırdığı açıklandı.

Hanehalkı kredileri konusunda da bankaların konut amaçlı gayrimenkul kredilerinin bazı kategorilerinde kredi standartlarının sıkılaştığını, diğerlerinde ise değişim olmadığı ifade edilen raporda, kredi kartı, otomobil ve diğer tüketici kredilerinde standartların sıkılaştığı ve talebin zayıfladığı aktarıldı.