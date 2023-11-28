Brent petrol yatay seyrediyor. Varil fiyatı 80,09 dolar

Geçen haftayı 80,23 dolardan kapatan Brent petrol yeni haftaya 80 doların altından girmişti. Brent petrol yatay bir seyir halinde. Brent petrolün varil fiyatı, 09.51 itabarıyla 80,09 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü petrol 75,06 fiyatlandı.

BRENT PETROL YATAY SEYİRDE

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu piyasa koşullarını değerlendirmek için hafta sonu Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir araya geleceği açıklanmıştı

Yeni haftaya yatay bir seyirde giren petrolle ilgili gelecek fiyatlamaların görüşüleceği toplantı perşembe gününe ertelenmişti.

Bu durum, grubun anlaşmazlığa düştüğü; bazı üye ülkelerin üretimlerini artırmak istediğine ilişkin spekülasyonlara yol açtı.