Dolar ve euro da yeni rekor. Kritik seviye aşıldı

Dolar ve euro her gün yeni bir rekora imza atıyor. Dolar yeni güne 28,93'lik bir rekor fiyatla başladı, 29 TL sınırına dayandı. Euro da tıpkı dolar gibi o da rekor kırdı. Altın ise zirvede.

KAYNAK: Haber Merkezi
Dolar ve euro da yeni rekor. Kritik seviye aşıldı

Dolar her gün yeni bir rekor kırarak, 29 liraya doğru yürümeye devam ediyor. Faiz artırımının bile dizginleyemediği dolar yeni güne 28,93 TL'lik fiyatlamayla girdi. Bunun adı ise yeni bir rekordu. Euro'nun da dolardan farkı yoktu. Çünkü o da rekora imza atmaya devam etti.

TCMB'nin seçimlerden bu yana sürdürdüğü politika faizi artırımı doları durduramıyor. Hem Dolar, hem de Euro Türk Lirası karşısında yeni bir rekor seviyesine imzasını attı. Dolar 28,93'ten işlem görürken, euro 31,70'ten fiyatlandı.

ALTINDA DURUM NE?

Güvenli liman altın ise son 6 ayın zirvesine oturdu. Zirveden de inecek gibi durmuyor. Çünkü fiyatlar öyle gösteriyor. Ons altın 2015 dolardan işlem görürken, iç piyasada gram altın 1875 liradan fiyatlandı. Çeyrek altın 3 bin 112 TL'den, Cumhuriyet altını 12 bin 803 TL'den işlem gördü.

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