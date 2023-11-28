Yılmaz Özdil yeni dolandırıcıları açıkladı

Yılmaz Özdil, son zamanlarda özellikle sosyal medyada çokça gündem olan ‘Tiktok’ta göğsünü açan kadın’ ve kendisini ekonomist olarak tanıtıp çevresinde farklı meslek gruplarından 40 kişiden yaklaşık 30 milyon lira toplayarak dolandıran ‘Bitcoin Safiye’nin tahliye olması hakkında çokça konuşulacak iki tweet paylaştı.

Bitcoin Safiye olarak bilinen Safiye Gökçe, Aydın’da çevresindeki 40 kişiyi Bitcoin’den yüksek kar getirme vaadi ile 30 milyon liraya yakın dolandırmış, hakkında şikâyetler yapılmasından sonra savcılık harekete geçmiş ve Bitcoin Safiye 81 yıl hapis ve 394 bin lira para cezasına çarptırılmıştı.

TUTUKLANMASININ ARDINDAN BİTCOİN SAFİYE 52 GÜN SONRA TAHLİYE EDİLDİ.

Gazeteci Yılmaz Özdil Bitcoin Safiye’nin tahliye edilmesine ilişkin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bu sürpriz gelişmenin not edilmesini ve son zamanlarda gündemden düşmeyen Fatih Terimlerin Arda Turanların mevzusu, Seçil Erzan soruşturmasının bu emsalle kapatılacağını belirtti.

Yılmaz Özdil’in ilgili paylaşımı şu şekilde:

“Bitcoin Safiye” olarak tanınan, 135 yıl hapisle yargılanıp 81 yıl hapse çarptırılan arkadaş, sadece 52 günde çıktı, az önce tahliye oldu. Zamanlaması muhteşem bu sürpriz gelişmeyi lütfen not edin… Fatih Terimlerin Arda Turanların mevzusu, Seçil Erzan soruşturması bu emsalle kapatılacak”

TİKTOK FENOMENİ ‘GÖĞSÜNÜ AÇAN KADIN’

Son zamanlarda TikTok mecrasında oldukça fazla izlenme sayılarına ulaşan ve adeta fenomen haline gelen ‘Göğsünü açan kadın’ olarak bilinen kadının gözaltına alınmasını hakkında bir paylaşımda bulunan Özdil, bağnaz insanların milleti soymasının serbest olurken o insanların kendi göğüslerini soymasının ne sakıncası olduğunu sordu.

Yılmaz Özdil’in bu konu hakkında ise paylaşımı şu şekilde:

“Tiktok’ta memesini açan mutaassıp ablayı gözaltına almışlar… Mutaassıp arkadaşların milleti donuna kadar soyması serbestken, o milletin kendi memesini soymasının ne sakıncası var?”

TAKKE TAKIP KABE’DE POZ VERENLER

Usta gazeteci, Dilan Polat’ın çarşaf giyip Kabe’de poz vermesini, Arda Turan’ın takke takmasının ardından güya başörtülü kadınının da Tiktok’ta göğüs açmasını ise şu şekilde yorumladı:

“Saçına dolarlardan bigudi takan Dilan Polat çarşaf giyip Kabe’de poz vererek, tweet atarsa, tefeci faizi kovalayan Arda Turan takke takıp Kabe’de poz vererek, Instagram’da yayınlarsa, e kaçınılmaz tabii, benim güya başörtülü bacım tiktok’ta memesini açar… Yarın sabah 8’de YouTube kanalımda”