Brent petrol yükselişte. Varil fiyatı 82.72 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 82,72 dolardan işlem görüyor.

KAYNAK: AA
Brent petrol yükselişte. Varil fiyatı 82.72 dolar

Dün 82,89 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 82,48 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.12 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,29 artışla 82,72 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 79,03 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, Çin'den gelen zayıf ekonomik veriler sonrası ülkede teşviklerin artırılacağı beklentisi etkili oldu.

Dünyanın ikinci büyük petrol tüketicisi Çin'de geçen hafta açıklanan makroekonomik verilerin beklentilerin altında kalmasıyla ekonomik aktiviteye dair endişelerin artmasının ardından, piyasalarda hükümetin ekonomiyi canlandırmaya çalışacağı öngörüleri devam ediyor.

Çin hükümeti geçen hafta, yakıt talebinin toparlanmasına yardımcı olabilecek tüketici harcamalarını destekleyeceğini, 10 sektörde büyümeyi teşvik etmek için plan yapacağını ve özel firmalara desteği artıracağını açıklamıştı.

Öte yandan, yarın ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, sıkı para politikasının ekonomik aktiviteyi baskılayarak petrol talebine zarar vereceği endişeleri devam ediyor.

Bankanın enflasyonla mücadele kapsamında yıl sonuna kadar nasıl bir yol izleyeceğine yönelik belirsizlikler sürüyor.

Brent petrolde teknik olarak 82,76 ile 82,95 dolar aralığının direnç, 82,57 ile 82,38 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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