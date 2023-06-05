Brent petrolün varil fiyatı 77,19 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 77,19 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı 77,19 dolar

Cuma günü 76,50 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 76,13 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.36 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,4 artışla 77,19 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 72,80 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, Suudi Arabistan'ın temmuzda petrol üretiminde günlük 1 milyon varil ek kesintiye gitme kararı etkili oldu.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, dün gerçekleştirilen 35'inci OPEC ve OPEC dışı Bakanlar Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, ek kesinti kararının duruma göre uzatılabileceğini söyledi.

Toplantıda üye ülkeler bu yılın sonuna kadar mevcut üretim kesintisinde bir değişikliğe gitmezden, 2024'te toplam üretimini 40 milyon varil seviyesinde tutma kararı aldı.

Arz tarafında endişelere neden olan bir başka gelişme ABD'deki petrol sondajının azalması oldu. Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un cuma günü yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 27 Mayıs -2 Haziran haftasında önceki haftaya göre 15 azalarak 555'e geriledi.

Böylece ülkedeki sondaj kulesi sayısı geçen yılın nisan ayından bu yana en düşük seviyeyi gördü. Dünyanın en büyük petrol üreticisi ABD'de sondaj, düşük seyreden petrol fiyatları ve artan maliyetler nedeniyle aralıktan bu yana yavaşlıyor.

Brent petrolde teknik olarak 77,49 ile 78,21 dolar aralığı direnç, 76,34 ile 75,91 dolar aralığı ise destek bölgesi olarak izlenebilecek.

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