Asker eğlencesinde bıçaklı silahlı kavga

Meydana gelen olay, saat 23.30 sıralarında 28 Haziran Mahallesi Eski İstanbul Caddesi’nde yaşandı.
Alınan bilgiler kapsamında, asker eğlencesinde iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı.
Büyüyen tartışma silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüşerek silahın ateşlendiği olayda 3 kişi bıçaklandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ekipler geldi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 3 yaralı ambulanslarla hastanelere götürüldü.
Olay yeri inceleme ekipleri caddede inceleme başlatan polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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