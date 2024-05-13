Sokak ortasında silahlı saldırı

Kaynak: İHA
Sokak ortasında silahlı saldırı
İzmir Bornova’da sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan 31 yaşındaki adam, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Korkunç olay saat 01.00 civarında Atatürk Mahallesi 893 Sokak'ta yaşandı.
Alınan bilgiler kapsamında, O.K. (31), evinin önünde kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.
Tabancadan çıkan 5 mermiden 3'ü O.K.'nin vücuduna denk gelirken, yaralanan genç kanlar içerisinde evinin bulunduğu apartmanda kendini korumaya aldı.
Bu sırada şüpheli veya şüpheliler bölgeden kaçarken durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.
Tabancayla vurularak yaralanan O.K., komşuları tarafından otomobille Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.
Hastanede tedaviye alınan O.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirlenirken, olayı gerçekleştiren şüpheli veya şüphelileri yakalamak için polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

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