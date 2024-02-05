Brent petrolün varil fiyatı 77,68 dolar

Kaynak: AA
Brent petrolün varil fiyatı 77,68 dolar
Brent petrolün varili 77,68 dolardan işlem görüyor.

Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde 79,44 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, son günü 77,33 dolarda tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 11.00 itibarıyla 77,55 dolar oldu.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 72,48 dolardan alıcı buldu.

Petrolün yükselişinde, ABD'nin Orta Doğu'da Husilere yönelik yeni saldırılar düzenlemesinin ardından arz kesintisi endişelerinin artırması neden oldu.

Petrol zengini olan Orta Doğu'da süren gerginlik, küresel petrol arzını sekteye uğratacağı endişeleri tansiyonu yükseltmeye devam ediyor.

Diğer yandan, ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kazanması petrol fiyatlarının yükselişini bir miktar baskıladı. ABD dolarının diğer para birimleri karşısındaki değerini ölçen ABD dolar endeksi cuma günkü kapanışına göre yüzde 0,10 artarak 103,880 seviyesinde oldu.

Petrol yatırımcıları, bu hafta dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'den gelecek ham petrol ve benzin stok verilerini merakla bekliyor. ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 1 milyon 200 bin varil arttığını belirtmişti. Stoklardaki artış ülkede talebin düştüğüne işaret ederek petrol fiyatlarını aşağı yönlü baskı yaratmıştı.

İlgili Haberler
TCMB Türk lirası zorunlu karşılıklara faiz uygulayacak
TCMB Türk lirası zorunlu karşılıklara faiz uygulayacak
Bakan Şimşek’ten enflasyon yorumu
Bakan Şimşek’ten enflasyon yorumu
EPDK’den 29 şirkete lisans
EPDK’den 29 şirkete lisans
Borsa İstanbul yeni haftaya yükselişle başladı
Borsa İstanbul yeni haftaya yükselişle başladı
Son Haberler
Cezadan kaçmak için plakasına tıraş köpüğü sıktı. Polis ekiplerinden kaçamadı Yerel Haberler
Cezadan kaçmak için plakasına tıraş köpüğü sıktı. Polis ekiplerinden kaçamadı
Alperen Şengün'ün 'double-double'ı Rockets'ın galibiyetine yetmedi Spor
Alperen Şengün'ün 'double-double'ı Rockets'ın galibiyetine yetmedi
Suriye'nin kuzeyinde 11 terörist etkisiz hale getirildi Gündem
Suriye'nin kuzeyinde 11 terörist etkisiz hale getirildi
'Üç çalana iki bedava kampanyası'. Sosyal medyada yayınlandı pişkin hırsızlar Gündem
'Üç çalana iki bedava kampanyası'. Sosyal medyada yayınlandı pişkin hırsızlar
Samsun'da 240 litre etil alkol ele geçirildi Yerel Haberler
Samsun'da 240 litre etil alkol ele geçirildi
Tokat’ta heyelan köyü ikiye ayırdı Gündem
Tokat’ta heyelan köyü ikiye ayırdı
Gençlik iksiri meyve ortaya çıktı. Leke iz kırışıklık ne varsa silip süpürüyor Sağlık
Gençlik iksiri meyve ortaya çıktı. Leke iz kırışıklık ne varsa silip süpürüyor