Brent petrolün varil fiyatı 78,78 dolar

Kaynak: AA
Brent petrolün varil fiyatı 78,78 dolar
Uluslararası piyasada Brent petrolün varili ​​​78,78 dolardan işlem görüyor.

Uluslararası piyasalarda dünü 78,25 dolardan tamamlayan Brent petrolün varili bugün saat 10.00 itibarıyla 78,78 dolara yükseldi. Aynı saatlerde, WTI Batı Teksas türü petrolün varil fiyatı 73,36 dolardan işlem gördü. Brent petroldeki yükselişin Orta Doğu'daki petrol arzıyla ilgili gelişmelerin etkili olduğu belirtiliyor. Ural Petrol ise 59,18 dolardan fiyatlanıyor.

Bir yandan da Libya'da yaşanan gelişmeler petrol arzını etkiliyor. Libya'daki "Şerare Petrol Sahası" akaryakıt eksikliğini protesto eden Libyalı protestocuların bölgeye girmesinin ardından kapatıldı. Bölgeden günde 340 bin varil petrol çıkarılıyordu. İsrail-Filistin savaşı ve Kızıldeniz'deki Husilerin saldırılarının ardından devam eden gerilim fiyatları etkiliyor.

Analistlere göre, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların Ortadoğu'daki gerilimi had safhaya çıkarmasıyla petrol fiyatlarının dalgalanacak. Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de talebin güçlü seyrettiğine ilişkin veriler de fiyatlar üzerinde etkili oldu. Bu arada Dünyanın en büyük petrol üreticisi Amerika'da ülkedeki petrol stokları beklenenden fazla düştü. Amerikan Enerji Enformasyon İdaresi stok verilerini bugün açıklayacak. Şayet beklenenden çok olması halinde fiyatların artış eğilimine girmesi bekleniyor.

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