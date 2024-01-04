Söyle 5'li çete paralar nerede? Her ihaleyi aldılar vergi listelerinde adları bile geçmedi

Gelirler İdaresi Başkanlığı Türkiye'nin vergi rekortmenlerini açıklarken, kafa karıştıran bir çok soru da gündeme geldi.

Türkiye'de her yıl vergi rekortmeni olan TÜPRAŞ bu seneki listeye 17'nci sıradan girmesi dikkat çekti. Bankalar bu yılki listenin neredeyse ilk 15'ini kapatmışlardı. Kurumlar Vergisi'nde ilk 100'e girenlerden 38 kuruluşun isimlerinin açıklamak istememesi dikkat çeken bir başka konu oldu.

GÖZLER İLK 100'DE DEVLETTEN İHALELERİ TOPLAYAN 5'Lİ GRUBU ARADI

Kurumlar Vergisi rekortmeni olan kuruluşun ne kadar vergi ödediği belli değil. Sadece ilk sırada yer alıyor. Belli ki 2'nci sırada 21 Milyar 419 Milyon 640 Bin lira vergi ödeyecek olan Garanti Bankası'ndan fazla beyanda bulundu ama ne kadar ödeyeceği konusunda bir açıklama yok. İşte o listede olmayan bir grup daha var. Gözler onları aradı. Her devlet ihalesinin altında çıkan 5'li müteahhit grubu. Liste tarandı, ne isimleri ne de cisimleri vardı. İlk 100'e girdiler mi yoksa girmediler mi belli değil, açıklama yok.

NEDEN LİSTEDE YOKLAR

Kurumlar Vergisi ilk 100 listesindeki şirket ve kurumlar tek tek incelendiğinde Cengiz, Kalyon, Kolin, Limak ve Makyol'un ismine rastlanmadı. İşte bu durum akıllara bir çok soru getirdi. Acaba vergileri mi affedilmişti. Çünkü bu beşli grup hakkında vergi aflarıyla ilgili iddialar gündeme zaman zaman geldi. İsmi açıklanmasını istemeyen Kurumlar Vergisi rekortmeni olan ilk sıradaki isim bu beşli gruptan biri olabilir miydi? İşte bu sorular hep yanıtsız. Belki üstü kapalı da olsa bu haber sonrası bir açıklama gelebilir. Vergi rekortmenleri listesinin ilk 100'ü arasında isminin açıklanmasını istemeyen 38 şirket ve kuruluş içinde bu beşli müteaahhit grubu olabilir. Ancak belli değil. Bu nu Gelirler İdaresi Başkanlığı biliyor.

SATILARAK ÖZELLEŞTİRİLMEK İSTENEN ŞİRKETLER İLK 100 İÇİNDE

Kurumlar vergisi listesinde ilk 100 içine girenler arasında dikkat çeken devlet kurumları var. Onlardan biri Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü. Listede 37'nci sırada bulunuyor. 975 Milyon 616 Bin lira vergi ödeyecek. Kıyı Emniyete Genel Müdürlüğü'nün adı özelleştirme iddialarının içinde yer alır? Bu kadar vergi ödeyecek olan şirketin satılır mı? Özelleştirilerek, satılırsa bunun altında bir şey aramak mümkün.

DEVLET KURUMU ETİ MADEN İŞLETMECİLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 16'NCI SIRADA

Eti Maden İşletmeciliği Genel Müdürlüğü'de tıpkı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü gibi. Eti, 2 Milyar 790 Milyon 114 Bin liralık dev bir kurumlar vergisi ödeyecek. Dünya bor rezervlerinin yüzde 72'sini elinde tutan Eti Maden İşletmeciliği Genel Müdürlüğü hakkındaki özelleştirme iddiları ise arkasından bir çok soruyu gündeme taşıyor.

KURUMLAR VERGİSİ İLK 100 LİSTESİ BÖYLE