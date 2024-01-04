Eski AKP Bitlis Milletvekili Kanal İstanbul güzergahına konut yapacak

Birgün'den Uğur Şahin'in haberine göre, eski AKP Milletvekili Vahit Kiler’in şirketi, Halkalı’da özelleştirme yoluyla aldığı 14 bin 17 metrekarelik eski hazine arazisi üzerine 223 konut, 88 ofis ve 41 adet ticarethane inşa edecek.

Bu projenin maliyeti 354 milyon 140 bin TL olarak açıklandı. Proje tanıtım dosyasında aktarılanlara göre, bloklar zemin ile birlikte dokuz kattan oluşacak, her birinin yüksekliği de 37,5 metre olacak. Şirketin 223 adet konut, 88 adet ofis ve 41 adet ticarethaneden oluşan 352 adet bağımsız bölüm inşa etmeyi planladığı öğrenildi.

KANAL İSTANBUL GÜZERGAHINDA BULUNUYOR

Dört bloktan oluşacağı ve içerisinde bir adet kapalı yüzme havuzunun bulunacağı belirtilen projenin inşaatı, İstanbul Küçükçekmece Halkalı’da bulunan 14 bin 17 metrekarelik arazi üzerinde gerçekleştirilecek.

Kanal İstanbul güzergâhında bulunan arazi, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın açtığı bir ihale sonucunda 390 milyon TL'ye Kiler GYO’nun olmuştu.

ÇEVRESİNDE HASTANE, AVM VE ÜNİVERSİTE VAR

Arazinin çevresinde Arena Park AVM, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Altınbaş Üniversitesi gibi kurumlar bulunuyor.