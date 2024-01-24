Brent petrolün varil fiyatı 79,66 dolar

Dün 80,43 dolara kadar çıkan Brent petrol, günü 79,55 dolar seviyesinde kapattı. Bugün saat 10.18 itibarıyla Brent petrolün varil fiyatı, kapanışa göre yüzde 0,13 artarak 79,66 dolara ulaştı. Aynı zamanda, Batı Teksas türü ham petrolün varili 74,52 dolardan satıldı.



ABD’nin güçlü petrol talebi, doların değer kaybı ve Orta Doğu’daki devam eden jeopolitik riskler, petrol fiyatlarının artmasında etkili oldu. Amerikan Petrol Enstitüsü’nün verilerine göre, ABD’deki ham petrol stokları 6 milyon 674 bin varil azaldı. Piyasa beklentisi, stokların 3 milyon varil azalacağı yönündeydi. ABD Enerji Enformasyon İdaresi’nin resmi stok verileri bugün açıklanacak. Bu stok düşüşü doğrulanırsa, petrol fiyatlarındaki artışın devam etmesi bekleniyor.



ABD ekonomisinde “yumuşak iniş” senaryolarının popülerleşmesi, ülkedeki ekonomik aktivitenin ve petrol talebinin beklenenden daha az yavaşlayacağına dair tahminler, petrol fiyatlarının artmasını destekledi. Petrol fiyatlarının yükselmesine katkıda bulunan bir diğer faktör de ABD dolarının değer kaybı oldu.



ABD dolar endeksi, ABD dolarının diğer para birimleri karşısındaki değerini ölçer ve yüzde 0,16 düşüşle 103,237 seviyesindeydi. Zayıf doların, döviz kullananlar için petrolü daha ucuz hale getirerek talebi artırması bekleniyor.



Ayrıca, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları devam ederken, bu gerilimin bölgedeki diğer ülkelere sıçrayabileceği ve Kızıl Deniz’deki küresel deniz ticaretini olumsuz etkileyebileceği endişeleri, petrol fiyatlarının artmasını desteklemeye devam ediyor.



Brent petrolde teknik olarak, 79,79 ile 79,95 dolar arası direnç bölgesi, 79,43 ile 79,23 dolar arası ise destek bölgesi olarak takip edilebilir.